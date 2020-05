Mutatjuk, mikor lesz a felvételi vizsga a nyolcosztályos gimnáziumokban

Az oktatási minisztérium kihirdette a nyolcosztályos gimnáziumok felvételi vizsgáinak időpontját.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A gyerekek június 15-én és 18-án felvételizhetnek, az iskolának június 24-én kell tájékoztatnia az eredményekről és arról, hogy kiket vett fel.

A tárca döntése értelmében június elsejével kinyithatnak a középiskolák és a nyelviskolák is, hogy a gyerekek letehessék a szakvizsgákat és a nyelvvizsgákat. Itt is be kell tartani a Közegészségügyi Hivatal szigorú higiéniai előírásait.



(TASR)