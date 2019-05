Múzeumok és Galériák Éjszakája Füleken

Az érdeklődőket idén is gazdag program várja, amely május 18-án valósul meg. Az esemény hagyományaihoz hűen a Városi Honismeret Múzeumban veszi kezdetét, ahol 18:00 órakor nyílik „A múzeum régi-új kincsei” c. kiállítás, amely az intézmény új gyűjteményi tárgyait mutatja be.

Az utóbbi hat év szerzeményei között több ritka, a város múltjával összefüggő történelmi, néprajzi és régészeti jellegű tárgy szerepel, melyek közt mindenki talál kedvére valót. A múzeum meglepetéssel is készül, amit a megnyitó után mutat be. Az udvaron 19:00, 20:30 és 22:00 órai kezdettel a „´44 karácsonya, avagy minden december új májust ígér” c. film és archív felvételek vetítése indul.

A vár Bebek–tornyában 19:00 órakor nyílik a „Vámügy története ” című kiállítás, amely több szlovákiai és magyarországi intézmény szervezésében valósul meg. A nem mindennapi tárlat a vámügy történetét mutatja be a kezdetektől a 21. századig. Az ország területén folytatott vám- és adószedés folyamatát ismertető kiállításon vámtisztviselők korabeli egyenruhái és munkaeszközei találhatók, de jelenkori lefoglalt tárgyak – csempészáruk és törvénytelenül behozott termékek is láthatók lesznek.

Ezen kívül, a látogatók megtekinthetik a múzeum állandó kiállításába került ajnácskői zafírokat is. Dr. Ozdín Daniel zafírokról szóló előadására 19:45 órakor kerül sor az alsó vár kazamatájában, melyet a felfedezésükről készített riport követ. Az est folyamán látogatható lesz a várhegy alatti légvédelmi óvóhely is. A színes program keretén belül a Pénzügyi Igazgatóság Díszőrsége és a Železiarne Podbrezová fúvószenekar mutatkoznak be, a várudvarban keresőkutya-bemutató zajlik majd, a rendezvényt pedig a Traditional Dixie Stompers együttes koncertje zárja. A szervezők mindenkit szeretettel várnak!



