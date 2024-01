Múzeumpedagógiával indul az év a Katedrában

A magyar kultúra havának kiemelt témakörét a múzeumpedagógia köré építi a ma megjelent januári Katedra.

A tematikus blokkon belül Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatónője mesél a felvidéki múzeumkultúráról, H. Bagó Ilona a Kárpát-medencei – és ezen belül a felvidéki – magyar irodalmi emlékházak történetét mutatja be, Mező Katalin a múzeumpedagógia jelentőségéről elmélkedik, Brutovszky Gabriella két múzeumi interaktív mesekönyvet ismertet, Schvikker Barbara pedig egy múzeumlátogatás élményét veti papírra.

A kiemelt témakörön kívül az Olvasók figyelmében ajánljuk az ökoszisztémát élményszerűen bemutató írásokat is: az újonnan induló Jó gyakorlatok rovaton belül Kökényesi Ágnes egy fenntarthatósági modul módszertani leírását közli, Jurík Tünde és Tóth Attila az ivóvízzel kapcsolatos workshopját mutatja be, Csicsay Alajos pedig a mező emberi életben betöltött szerepéről értekezik. A Pályakezdők rovatában ezúttal Fóthi Virág Mercédesz mutatkozik be, aki a megzenésített versekről írt dolgozatát teszi közzé. A lapszámban továbbá Schulcz Patrik a pályakezdők munkaerőpiaci kihívásait foglalja össze, Zella Ágnes egy a tavalyi évben megvalósult irodalmi beszélgetéssorozatra tekint vissza, Radics Rudolf és Bartalos Mónika pedig egy-egy sikeresen megrendezett konferenciáról számol be az Olvasóknak.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A januári lapszám ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján.



