A Muzsikás Együttes Párkányban

Az 1973-ban alakult Muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes. Az ország kulturális nagykövetei közé sorolják őket. Otthonosan mozognak úgy a folk, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind a komolyzenei színpadokon. Elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. Jelen vannak a legjelentősebb koncerttermekben, fesztiválokon, lemezeik világszerte kaphatók az angol-amerikai RYKODISC cég kiadásában. Koncertjeikről és albumaikról elismerően írnak a legnagyobb napilapok, folyóiratok és zenei szaklapok.

Neves komolyzenei szólistákkal, kamaraegyüttesekkel, kórusokkal és szimfonikus zenekarokkal lépnek fel itthon és külföldön. 2016 novemberében Sanghai-ban a Oriental Art Center nagytermében hangversenyeztek a Nemzeti Filharmonikusokkal, idehaza a Muzsikusok-Muzsikások koncertsorozatban a Concerto Budapest zenakarral lépnek fel. A Muzsikás koncertjeinek gyakori vendége Petrás Mária, Prima Primissima díjas, moldvai születésű keramikus-iparművész, énekes vagy a Fölszállott a Páva televíziós népdalvetélkedő győztese, Kacsó Hanga. Utóbbi ezúttal is velük lép fel. 2017-ben Allegro Barbaro című koncertsorozatukkal hazai hangversenytermekben Bartók zongoramuzsikája és a népzene szólalt meg Fülei Balázs zongoraművész vendégszereplésével. A nagy hangversenyek mellett a Muzsikás rendkívül fontosnak tartja a legkisebbeknek tartott rendszeres gyerektáncházakat és az összevont rendhagyó iskolai ének-zene órákat.

Számos díj és kitüntetés birtokosai. Ezek közül is kiemelkedő a Magyar Művészetért Díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban - európai zenekarként elsőnek - a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a WOMEX-díjjal is elismerték.

