Náci muszlimok zsidókra vadásztak egy dél-oroszországi reptéren (VIDEÓ) 

A tájékoztatás szerint illetéktelenek hatoltak be a légikikötő egyik fel- és leszálló pályájára, így az érkező járatokat tartalék repülőterekre kellett irányítani. A repülőtér védelmét a demonstrációra tekintettel megerősítették.

In #Dagestan , a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE

Vasárnap néhány százan tüntettek Dagesztán székhelyének légikikötője mellett a Gázai övezetben kibontakozott konfliktus miatt. Mahacskalába vasárnap este érkezett meg Tel-Avivból egy menetrend szerinti járat. A TASZSZ orosz hírügynökség tudósítása szerint egyes tüntetők behatoltak a nemzetközi terminál területére is, ahol a járattal érkezett utasokat keresték.

Arrests are carried out near airplanes at #Makhachkala airport



Israeli authorities are following the events in #Dagestan, #Israel counts on Russian law enforcers to ensure the safety of all Israeli citizens and Jews wherever they are - joint statement by the Prime Minister's… pic.twitter.com/fOYZhaMnRu