A nácik sem csinálnák másképpen: nem elég, hogy az oroszok tíz balatonnyi vízmennyiséget robbantottak rá az emberekre, most meg lövik a mentőcsónakokat (VIDEÓ)

Hétfőről keddre virradó éjszaka az oroszok által ellenőrzött ukrajnai Nova Kahovkánál átszakadt a Dnyeper folyó víztározója, amely terrorcselekedet egybehangzó vélemények szerint Moszkva lelkén szárad.

Zelenszkij a régió ukránok által őrzött, a folyó jobb oldali részére látogatott, hogy a helyszínen megvitassa az illetékesekkel a gát felrobbantása miatt kialakult vészhelyzet felszámolására irányuló erőfeszítéseket.

(Herszon - google.maps)

A Herszoni terület kormányzójának csütörtöki közlése szerint jelenleg a régió mintegy 600 négyzetkilométernyi területe áll víz alatt, javarészt a Dnyeper folyó oroszok által megszállt oldalán.

A frontvonal részévé vált területről eddig összesen legalább négyezer ember evakuálását jelentették az orosz és az ukrán hatóságok.

Russian occupiers shelling #Kherson during the evacuation of civilians



The evacuation of residents is stopped. State Emergencies Service employees, residents and journalists are on the ground trying to hide from the shelling.



It is reported that at least three people were… pic.twitter.com/NbR0F62yew