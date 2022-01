Naď: Európa szempontjából talán most a legrosszabb a biztonsági helyzet a második világháború óta

Rendkívül rossz a biztonsági helyzet Európában az egyre feszültebbé váló orosz-ukrán konfliktus miatt, véli Jaroslav Naď védelmi miniszter. Az ukrán határ közelébe mintegy 130 ezer orosz katonát vont össze az orosz hadsereg, és olyan fegyverrendszereik vannak, amelyekkel elérhető Szlovákia területe is. Kedden az ország biztonsági tanácsa is tárgyalt a kialakult helyzetről, az esetleges háború Szlovákiára gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint az ezekre adható válaszokról. A háború a szakértők szerint senkinek sem érné meg, ennek ellenére nem lehet kizárni a kitörését.

Fotó: TASR

„Európa szempontjából talán most a legrosszabb a biztonsági helyzet a második világháború óta” – jelentette ki Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a biztonsági tanács keddi ülése után.

Naď szerint nagyon komoly válság van kialakulóban az ukrán-orosz határon.

„Oroszország több mint 130 ezer katonát vont össze az ukrán határ közelében, és további több tízezer katonát telepített át a távol-keleti országrészből a nyugatiba – tájékoztatott Naď. – Tavaly október óta folyamatosan nő az orosz katonák száma az ukrán határ közelében.”

Naď tájékoztatása alapján Oroszország már közvetlenül Szlovákiát is fenyegeti, mivel az ukrán határ közelében olyan nagy hatótávolságú hadifelszerelést is telepített az orosz hadsereg, amely nemcsak védelmi jellegű, és Szlovákiát is képes lenne elérni.

„Olyan rendszereket is, amelyek elérhetik Szlovákia területét is” – figyelmeztetett a védelmi miniszter. Szerinte ezek között vannak rakétarendszerek és légelhárító rendszerek is.

Több tízezer háborús menekült érkezhet

Készül az ország védelmi tervének aktualizációja is, figyelembe véve az orosz-ukrán konfliktus lehetséges hatásait is. „Nemcsak katonai jellegű hatásokra készülünk, egy esetleges nyílt konfliktusnak, egy orosz-ukrán háborúnak lennének gazdasági, szociális, migrációs és egyéb hatásai is” – jelentette ki a védelmi miniszter. Szerinte fel kell készülni arra is, hogy naponta több tízezer ukrán menekült érkezhet Szlovákiába, ha Oroszország tényleg megtámadja keleti szomszédunkat.

„Képzeljük el, hogy naponta annyi ember érkezik a keleti határon át, mint Nagymihály és Szobránc lakossága összesen – írta le az egyik eshetőséget Naď. – És háború esetén ők háborús menekültnek számítanak, ami teljesen más jogi státusz, mint azt eddigi menekültek esetében.”

Lesznek nálunk amerikai/NATO-támaszpontok?

A védelmi miniszter szerint jelenleg nincs szó arról, hogy amerikai vagy NATO katonák érkeznének Szlovákiába, sem az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, sem pedig az USA-val kötendő védelmi megállapodásból kifolyólag.

„Ne gondoljuk, hogy a NATO bárkire is rá akarja erőltetni a NATO-katonákat, de sok ország a NATO keleti peremén kéri a többi NATO-tagállamot, hogy küldjenek katonákat a területére, mert úgy értékelik, hogy ez nagyobb biztonságot jelent a számukra” – magyarázta Naď.

Szerinte az ország állambiztonsági érdekeit sérti az, aki most a szövetségeseink, a NATO és az USA ellen hangolja a lakosságot.

Naď egyébként bizakodó a Szlovákia és az USA közti védelmi megállapodás parlamenti elfogadásával kapcsolatban. „Részt vettünk a Sme rodina, az SaS és az OĽaNO frakciójának ülésén is, a találkozó jól végződött, tisztességes beszélgetés volt” – jelentette ki a védelmi miniszter azzal, hogy szerinte sikerült megfelelő választ adniuk a képviselők kérdéseire.

Mit tehet a a diplomácia?

Ivan Korčok szerint a helyzet még most is kezelhető a diplomácia eszközeivel.

„A héten Oroszország írásos választ kap az USA-tól a felvetéseire, ezt a feltételt szabta ugyanis ahhoz, hogy a tárgyalások folytatódjanak” – tájékoztatott Korčok.

Ugyanakkor úgy véli, hogy egyes orosz követeléseket nem teljesíthet sem Szlovákia, sem pedig a NATO. „Ezek az orosz követelések azonban teljesen átalakítanák Európa védelmi architektúráját, erről nem lehet tárgyalni” – utalt Korcok azokra az orosz követelésekre, amelyek szerint a NATO nem bővülhetne tovább kelet felé, vagy nem telepíthetne katonákat a keleti szárnyán lévő tagállamokba.

„Ezekkel a követelésekkel az egyes országok szuverenitását korlátozná Oroszország, ami elfogadhatatlan” – jelentette ki a külügyminiszer.

Megerősítette azt is, hogy új szankciócsomag elfogadása is előkészületben van. „Ez azonban csak válasz lesz egy esetleges orosz támadásra, ha az elmarad, akkor a szankciók sem lépnek életbe” – mondta Korčok.

Szlovákia egyelőre nem tervezi diplomatáinak visszahívását, a miniszter szerint ezt még a helyzet nem indokolja. A diplomaták családtagjai azonban hazatérhetnek Ukrajnából, ha úgy értékelik a helyzetet.

- lpj -