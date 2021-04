Naď felszólította Gyimesit, hogy kérjen bocsánatot Korčoktól

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter felszólította Gyimesi György (OĽaNO) koalíciós képviselőt, hogy kérjen bocsánatot Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminisztertől, a vele kapcsolatban tett kijelentései miatt. Ez a Markíza vasárnapi Na telo című műsorában hangzott el.

Jaroslav Naď (TASR)

Hozzátette, erre személyesen is felszólította már Gyimesit.

Gyimesi az orosz Szputnyik V oltóanyag szlovákiai tesztelésével kapcsolatos ügy során, egyebek mellett „hungarofóbnak“ nevezte Korčokot.

Az oltással kapcsolatban Naď elmondta, hogy nem oltathatja be magát az AstraZeneca vakcinájával, ugyanis már megkapta a Pfizer/BioNTech első adagját. Elmondása szerint körülbelül három hete oltották be, amikor a vérében lévő antitestek az ajánlott szint alá estek. Hangsúlyozta, hogy csatlakozott kollégáihoz, akiket tavaly oltottak be.

Ladislav Kamenický (Smer) volt pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy ő egyelőre még nem oltatja be magát. Hozzátette, csak akkor oltatja be magát, ha ezt kötelezően elrendelik, vagy ha az utazás feltételévé teszik.

(sme.sk)