Naď: Szlovákia fontolóra veszi, hogy harckocsikat szállítson Ukrajnának (FOTÓK)

Németország hét Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) típusú önjáró tarackot szállít Ukrajnának. Ezt pénteken jelentette be szlovákiai látogatása során a német védelmi miniszter, Christine Lambrecht, mielőtt Jaroslav Naď szlovák kollégájával tárgyalt. A találkozón Naď is bejelentette, Szlovákia is fontolóra veszi harckocsik szállítását.