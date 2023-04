Naď: Tárgyalunk a KDH-val és Dzurindával, egyelőre nem hajlanak az összefogásra

A Demokrati párt tárgyal a Za ľudíval, a KDH-val és Mikuláš Dzurinda volt kormányfő pártjával, a Modríval is, de egyelőre nem hajlanak az együttműködésre – jelentette ki Jaroslav Naď megbízott védelmi miniszter, a Demokrati alelnöke. Hozzátette, választási koalícióról is egyeztetnek.

Jaroslav Naď (TASR)

„Tárgyalunk a KDH-val és Mikuláš Dzurindával is, hogy úgy mondjam, a labda most az ő térfelükön pattog. Többféle együttműködési formáról is készek vagyunk tárgyalni, de egyelőre nincs hajlandóság a részükről, és nem lehet senkit erre kényszeríteni. De úgy vélem, ez felelőtlen hazardírozás” – jelentette ki Naď a TASR-nek, arra hivatkozva, hogy ismét szavazatok veszhetnek el a parlamenti választáson.

A Demokrati tárgyal a Za ľudíval is, valamint az onnan távozó Juraj Šeligával és Jana Žitňanskával. „Mindenkivel tárgyaltunk, aki megkeresett bennünket. Hogy eddig nem született megállapodás, annak az az oka, hogy a tárgyalópartner még nem volt felkészülve arra, hogy konkrétumokról is egyeztessen” – tette hozzá Naď. Szerinte májusban megszülethetnek a fontos döntések.

A miniszter bírálta a számtalan pártalapítási kezdeményezést. „Teljesen értelmetlenül aláírásgyűjtésekbe kezdtek, pedig mindegyik párt tudja, ha el akar érni valamit, végül meg kell állapodnia valakivel. De most így próbálják javítani a tárgyalási pozícióikat, a hivatalos bejegyeztetéssel. Persze joguk van ehhez” – mondta a TASR-nek.

A Demokrati listáján indulnak majd a Šanca jelöltjei, a párt beolvad Heger pártjába. „Egyes pártokkal választási koalícióról is tárgyalunk, de még nincs semmilyen végleges megállapodás” – zárta Naď.

TASR