Nádszeg és Vásárút után Királyfiakarcsán is vitamincsomagokat osztanak

Március elején Nádszeg és Vásárút, most pedig Királyfiakarcsa vezetősége döntött úgy, hogy vitamincsomagokat osztanak azoknak a helyi lakosoknak, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá.

Királyfiakarcsán a 62 év feletti nyugdíjasok kapnak vitamincsomagokat, valamint azok is igényelhetik, akiket pozitívan tesztelnek a koronavírusra. A csomagban C-vitamint és cinket tartalmazó tabletta, D3-vitamin, multivitamin pezsgőstabletta, valamint reszpirátor is van.

A község polgármestere, Wurczell Zoltán érdeklődésünkre elmondta, mivel a a hétvégi tesztelések során sikerült megspórolniuk egy bizonyos összeget, ezért úgy döntöttek, hogy ezzel is igyekeznek segíteni a koronavírus elleni küzdelemben. „Kiss Tamás képviselő úr azt javasolta, hogy ebből az összegből vásároljunk vitamincsomagokat a lakosoknak. Jómagam és a képviselő-testület is egyetértett vele, így megrendeltük a 250 csomagot” – mondta a polgármester, majd hozzátette, Dr. Nagy Ágnes, az egyik dunaszerdahelyi gyógyszertár főgyógyszerésze, aki korábban Királyfiakarcsán élt, felajánlotta a segítséget, így rövid időn belül sikerült megvalósítaniuk az ötletet.

A vitamincsomagokat csütörtökön kezdték kézbesíteni, várhatóan legkésőbb pénteken mindenkihez eljut.

Március elején Nádszeg vezetősége is jelezte, hogy vitamincsomagokat biztosítanak a pozitívan tesztelt helyi lakosoknak. „Ahogy lehet, hogy többen tudják, a községi hivatalban és a község vezetésében is többen átestünk a koronavírus fertőzésen. Ebből a tapasztalatból merítve, próbálunk úgy segítő kezet nyújtani lakosainknak, hogy az tényleges segítség legyen. Ezért, hogy a betegség minél egyszerűbb és komplikációmentes lefolyású legyen, a nádszegi tesztelésen pozitívan tesztelt lakosaink 'startcsomagot' kapnak, amely tartalmaz vitamin-komplexumot (1500mg tartalmú C vitamint, D vitamint és cinket), lázcsillapítót, köhögéscsillapítót, kézfertőtlenítőt és kettő FFP2-es maszkot” – írta a község oldalán Kacz Éva polgármester.

Nádszeg mintájára pedig nem sokkal később Vásárút is úgy döntött, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez. „Próbálunk segítő kezet nyújtani lakosainknak. Ezért, hogy a betegség minél egyszerűbb és komplikációmentes lefolyású legyen, a szombati vásárúti tesztelésen pozitív eredménnyel rendelkező lakosaink startcsomagot kapnak, amely tartalmaz vitamin-komplexumot (C vitamint, D vitamint és cinket), lázcsillapítót, köhögéscsillapítót és 2 db FFP2-es maszkot” – írta Török Gergely polgármester a község Facebook-oldalán.

