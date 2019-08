Nagy áradásokat okozott a szélsőséges időjárás Madridban és környékén

A CNews szerint a jég jelentős károkat okozott.

A spanyol fővárosban és környékén megszokott a nagy mennyiségű csapadék és a jégeső az évnek ebben az időszakában.

A szélsőséges időjárás miatt még kedd reggelre sem állt helyre teljesen a metróközlekedés a térségben. A hatóságok szerint 152 helyszínen kérték a tűzoltók segítségét, elsősorban a Madridtól délre és keletre fekvő településeken.

A közösségi oldalakon és a helyi médiában közzétett fotókon és felvételeken látható, ahogy a sáros ár autókat, kukákat és kültéri bútorokat sodor magával, és a jég téli hangulatot kölcsönöz a tájnak.

"Senki sem sebesült meg, és csak kisebb esetekben kellett beavatkozni, ahhoz képest, hogy mekkora volt a vihar" - mondta el az AFP francia hírügynökségnek a sürgősségi szolgálatok egyik szóvivője. "Ágakat távolítottunk el a közutakról, valamint elöntött garázsokhoz, pincékhez és kereskedelmi egységekhez hívtak ki minket"

- tette hozzá.

Hétfő este négy autópályaszakasz és öt metróvonal vált közlekedésre alkalmatlanná a spanyol fővárosban és környékén. Több metróállomást teljesen elöntött a víz. A közlekedés kedd reggelre sem állt teljesen helyre.

Arganda del Rey kórházát is elárasztotta a víz, a műtőosztály és a szülészet működésében is zavar keletkezett. Hasonló volt a helyzet egy nagy madridi egészségügyi létesítményben is.

Hétfőn egyetlen közúti baleset történt a térségben, amelyben egy ember súlyosan, egy másik pedig könnyebben megsérült, de úgy tűnik, hogy annak sem volt közvetlen köze az időjáráshoz - tájékoztatott az idézett szóvivő.

(MTI)