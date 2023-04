Nagy bajban van egy csomó gyógyszertár, az érvénytelen receptek okoztak óriási zűrt!

Az eperjesi J.A. Raiman kórház orvosai hetekig olyan nyomtatványokra írtak fel gyógyszereket a pácienseknek, amelyekről mint az később kiderült, érvénytelenek voltak. A receptek ugyanis rossz sorszámot tartalmaztak, az ostor pedig a gyógyszertárakon csattant, ugyanis most több tízezer eurós plusszköltséggel néznek farkasszemet. A hibát minden bizonnyal a nyomtatványokat beszállító cég követte el.

Fotó: TASR

Bár már 2018 óta az egészségügyben elektronikus receptek formájában is írhatnak fel gyógyszereket, még mindig számos olyan orvos praktizál az országban, akik nem részei ennek a rendszernek. Ennek az egyik hátulütője, hogy a betegnek a vényköteles gyógyszereit a "régi iskola" szerint, azaz, egy nyomtatvány segítségével kell kiváltania. Ez megszámlálhatatlan zűrös szituációhoz vezethet, most egy ilyenbe csöppent bele néhány gyógyszertár is, főleg az Eperjesi kerületben.

Történt ugyanis, hogy már hetek óta érvénytelen receptekkel váltották ki az emberek a gyógyszereiket. A nyomtatványok a J.A. Raiman kórház orvosainak kézjegyével voltak ellátva. A hibára akkor jöttek rá a gyógyszertárak, mikor az eperjesi önkormányzat egészségügyért felelős osztálya erre egy emailban felhívta a figyelmet.

Közben jött az újabb hidegzuhany: mint kiderült, az Általános Egészségbiztosító (VšZP) nem hajlandó átfizetni a kiváltott gyógyszerek árát, szerintük ugyanis a nyomtatványok nincsenek összhangban az Egészségügyi Minisztérium orvosi receptekről szóló rendeletével. A baj az, hogy gyógyszertárak több héten át, több tízezer euró értékben bocsátottak rendelkezésre olyan orvosságokat, amelyek, a nyomtatványoknak "hála", nem voltak "bebiztosítva".

A VšZP nem kívánt a történtekre reagálni, szerintük ugyanis az törvénybe ütközne, ha az ilyen eseteknél nyilatkoznának.

Mint azt már fentebb is írtuk, a hiba a nyomtatványokkal volt. Azokon ugyanis hibás sorszám szerepelt. Normál körülmények között két betűből és hét számjegyből kellene állnia ennek az azonosító kódnak, továbbá a fekete és a magenta színeknek is szerepelnie kell ezeken a sorszámokon. Ám az eperjesi kórház álltal kibocsátott nyomtatványokon sem a szín, sem pedig a számjegyek mennyisége nem egyezett.

A hiba minden bizonnyal a recepteket nyomtató cégnél történt. A Rokus (ez a vállalat neve) egy közbeszerzés keretében lett a J.A. Raiman kórház beszállítója. A cég nagyjából kétezer nyomtatványt adott el az egészségügyi intézménynek, amelyekért 830 euró "ütötte a markát".

A SME rá szeretett volna kérdezni a cégnél, hogy miért nyomtatott ki rossz recepteket, ám a Rokus üzleti osztálya nem érezte magát felhatalmazva, hogy válaszoljon a kérdésre. Mikor a lap újságírója a tulaj elérhetősége után érdeklődött, a vállalat egyik munkatársa, "nemes egyszerűséggel", lerakta a telefont - állítja a SME. A cikk megjelenése óta az üzenetekre sem válaszolnak.

Ondrej Sukeľ, a Szlovák Gyógyszerészkamara elnöke szerint a most kialakult helyzet nem csak az Eperjesi kerületet érinti, szerinte az érvénytelen receptek a Kassai kerület gyógyszertáraiban is megfordulhattak.

A kórház vezetőjének műszaki és operatív asszisztense szerint a megoldást az jelenthetné, hogy ha az orvosok újra kiállítánák a recepteket (csak most érvényes nyomtatványokra), majd ezeket elküldenék a gyógyszertáraknak, amelyek így igényelhetnék az orvosságok árának visszatérítését az egészségbiztosítótól a következő adózási időszakban.

(SME)