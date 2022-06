Nagy bejelentést tett az Apple: így változnak meg az iPhone-ok

Változásokat jelentett be az Apple hétfőn a WWDC 2022 fejlesztői konferenciája nyitónapján.

Fotó: TASR - illusztráció

A konferencián ismertették az ősszel érkező iOS 16 újdonságait, az új rendszerrel az eddigi legnagyobb szabású frissítést ígérik.

Várhatóan változtatható lesz a záróképernyő betűtípusa, látványosabban jelenthetők majd meg a háttérképek, ráadásul mindenféle hasznos/érdekes widget helyezhető majd ki – írja a HVG.

Az értesítések ezután nem a képernyő tetejéről „esnek le”, hanem alulról gördülnek be.

Megújul a Messages, még inkább chatjellegűvé válik. Sőt, nemcsak visszavonhatjuk már elküldött üzeneteinket, hanem utólag szerkeszthetjük is azokat. Pontosabban működik majd a diktálás, ráadásul emojit szúr majd be, ha nevén nevezünk egy hangulatjelet.

A kisebb újdonság, hogy a Family Checklist nevű felületen egy hely kapcsolgathatják majd a szülők, hogy a gyerekek mikor használhassák készülékük bizonyos funkcióit, milyen alkalmazásokhoz férjenek hozzá, kikkel kommunikálhassanak stb.

Megújul a Home alkalmazás is, az Apple azt ígéri, hogy aki a rákapcsolja kompatibilis okosotthonos berendezéseit a rendszerre, az iPhone-járól, iPadjéről és Mac számítógépéről is minden eddiginél átláthatóbb felületen látja majd, mi otthon a helyzet, és természetesen állítgathatja is eszközeit.

A bejelentett újdonságok várhatóan szeptembertől, szoftverfrissítés formájában lesznek elérhetők. A frissítés az alábbi listán szereplő iPhone-okra lesz telepíthető:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

(hvg.hu)