Nagy-Britanniában a 40 éven felüliek is kaphatnak harmadik oltási adagot

Nagy-Britanniában a 40-49 év közötti korosztály is megkaphatja mostantól a koronavírus elleni oltás harmadik, hatáserősítő adagját - jelentette be hétfőn a brit kormány oltásügyi vegyesbizottsága (JCVI). A harmadik dózis alkalmazhatóságának eddigi alsó korhatára a brit szabályozás szerint 50 év volt.

Fotó: TASR

Wei Shen Lim professzor, a JCVI Covid-19-albizottságának elnöke a módosítást ismertető hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: Nagy-Britanniában eddig több mint 12 millióan kapták meg a harmadik oltási dózist, és a vizsgálatok egyértelművé tették, hogy az emlékeztető, vagy hatáserősítő adagok beadását célzó oltási kampány során semmiféle komoly kedvezőtlen reakció nem jelentkezett.

A hatásvizsgálatok ugyanakkor kimutatták, hogy a három oltási dózis együtt 93 százaléknál magasabb arányban akadályozza meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség tüneteinek kialakulását - mondta Wei Shen Lim professzor.

Hozzátette: az eltelt idő rövidsége miatt azt még nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy a harmadik oltási dózis a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések kialakulását, illetve a Covid-19 betegség okozta halálozásokat milyen hatékonysággal akadályozza meg, de az eddigi tapasztalatok alapján az valószínűsíthető, hogy a hatáserősítő adag beadása a koronavírus-fertőzésből eredő súlyos betegségeknek és a haláleseteknek az enyhébb tünetekkel járó fertőzések esetében mért 93 százaléknál is nagyobb arányban veszi elejét.

A JCVI vezető szakértője elmondta: a hétfőn kiadott ajánlás az, hogy a harmadik oltási adagot vagy a Pfizer/BioNTech-vakcinából vagy a Moderna oltóanyagból adják be azoknak, akik a második dózist legalább hat hónappal korábban megkapták.

Wei Shen Lim professzor elmondta azt is, hogy a Moderna-vakcinából a JCVI fél adag beadását javasolja harmadik dózisként, mert a vizsgálatok szerint ez is jelentős mértékben emeli a védettséget.

A JCVI hétfőn közölte, hogy módosította a 16-17 éves korosztály oltására szóló ajánlását is. Az oltásügyi bizottság eddig azt javasolta, hogy ennek a korcsoportnak egy oltási adagot adjanak be, de az új ajánlás alapján a 16-17 éveseknek is be lehet adni két dózist a koronavírus elleni vakcinákból.

A tájékoztatóval egy időben a brit kormány mellett működő egészségbiztonsági hatóság részletes ismertetést adott ki arról, hogy az eddigi vizsgálatok alapján a harmadik oltási adag a beadás után két héttel 93,1 százalékos hatékonyságú védelmet nyújt a tünetekkel járó koronavírus-fertőződés ellen azok esetében, akik az első két dózist az Oxford/AstraZeneca-vakcinából kapták meg.

Az ügynökség adatai szerint a harmadik adag nyújtotta védelem 94 százalékos azok körében, akiknek előzőleg két dózis Pfizer/BioNTech-oltást adtak be.



MTI