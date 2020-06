Nagy-Britanniában részlegesen újraindult az oktatás, tiltakozások a karanténtervek ellen

Részlegesen újraindult hétfőn a tanítás a brit iskolákban és egyes piacok is kinyithattak, miután a brit kormány valamelyest enyhítette a koronavírus-járvány megfékezését célzó, több mint két hónapja elrendelt korlátozásokat.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A turisztikai ágazat üzleti szervezetei ugyanakkor folyamatosan tiltakoznak a beutazókat érintő, egy hét múlva esedékes karanténintézkedés terve ellen.

Hétfőtől az általános iskolák nulladik, első és hatodik osztályos tanulói térhettek vissza iskoláikba, de csak a szokásosnál kisebb, legfeljebb 15 fős osztálylétszámokkal kezdődhetett az oktatás.

Készülnek emellett a tervek a tanítás szakaszos és korlátozott elkezdésére a tizedik és a tizenegyedik osztályokban, amelyek az angol-walesi rendszerben már a középiskolának felelnek meg.

Hétfőtől kinyithattak a szabadtéri piacok és azok az autókereskedések is, amelyeknek van megfelelő szabadtéri bemutatóterük.

Két hét múlva, június 15-én az összes olyan üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít.

Az éttermek, a pubok, a színházak és a mozik ugyanakkor továbbra is zárva tartanak, bár az éttermek házhozszállításra vehetnek fel rendelést.

Enyhültek a lakossági kapcsolattartást korlátozó előírások is. Hétfőtől hatfős, nem egy háztartásban élő csoportok találkozhatnak szabadtéren, és nemcsak közterületen, hanem például magánházak kertjeiben is, bár a nem egy háztartásban élőknek továbbra is két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

A március 23-án érvénybe léptetett korlátozások alapján eddig kettőnél több, nem egy háztartásban lakó ember nem tartózkodhatott együtt közterületen, emellett a nem együtt élő családtagok és ismerősök sem látogathatták egymást.

Az enyhítések előzményeként Boris Johnson miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy teljesültek a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésének feltételei. A brit kormány által összeállított feltételrendszer sarkalatos elemei közé tartozik a halálozások és az új fertőzések számának folyamatos csökkenése, valamint az, hogy a kórházi kezelésre szorulók száma ne haladja meg az állami egészségügyi szolgálat (NHS) kapacitásait.

Az iskolák hétfői részleges nyitását azonban a felmérések szerint korántsem fogadta osztatlan támogatás.

A legnagyobb brit közoktatási kutatóintézet - National Foundation for Educational Research - 1200 fős mintán elvégzett, hétfőn nyilvánosságra hozott vizsgálata kimutatta, hogy a szülők 46 százaléka nem kívánja iskolába engedni gyermekeit, mivel továbbra is egészségi kockázatoktól tart.

Mindeközben folytatódnak a tiltakozások a brit kormány által jövő hétfőtől tervezett beutazási karanténintézkedés ellen.

Priti Patel brit belügyminiszter minapi bejelentése szerint június 8-ától kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is.

A meghirdetett cél az, hogy miután Nagy-Britanniában immár jelentős mértékben visszaszorulóban van az új koronavírus okozta Covid-19 járvány, a külföldről beutazók ne indítsanak el egy újabb járványhullámot a fertőzés esetleges behurcolásával.

Simon McNamara, a Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet (IATA) nagy-britanniai és írországi regionális igazgatója a The Times című konzervatív brit napilap hétfői kiadásának nyilatkozva kijelentette: a terv az ország bezárásával érne fel, mivel ha valóban bevezetik a karanténintézkedést, miközben más országokban éppen most kezdik feloldani a hasonló korlátozásokat, Nagy-Britanniában senki nem fog utazni.

Az IATA felmérése alapján a britek 48 százaléka hajlandó lenne utazni a járvány lecsengése után már rövid idővel, de McNamara szerint minden bizonyíték arra vall, hogy a karanténintézkedés "megölné" a brit utazási ágazatot.

A brit polgári repülés szakmai szervezete, az Airlines UK hétfői nyilatkozata szerint a karantén "a legrosszabb, amit a brit kormány kitalálhatott", hiszen pontosan olyan időszakban léptetnék érvénybe, amikor más országok határaik újranyitására készülnek.

(MTI)