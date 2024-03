Nagy-Britanniában találták meg Gerhard Berger 29 éve ellopott Ferrariját

Az osztrák expilóta Ferrari F512M típusú személyautóját 1995 áprilisában, a San Marino-i Nagydíj első időmérő edzése után lopták el ismeretlen tettesek Berger imolai szállodájának parkolójából, a Ferrari-istálló akkori másik versenyzője, Jean Alesi ugyancsak Ferrari típusú autójával együtt.

Formula One legend Gerhard Berger's stolen Ferrari found by Met after 28 years https://t.co/wvjbsVhRC3