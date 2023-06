Nagy durranás lesz az idei Egyházkarcsai Falunap - sztárvendég a TNT együttes, valamint Fenyő Miklós és zenekara!

Igazán tartalmasnak ígérkezik idén is az Egyházkarcsai Falunap, ahol most is minden a felhőtlen kikapcsolódásról, a kellemes baráti beszélgetésekről, a jó hangulatról, a finom falatokról és a mulatásról szól majd. Természetesen sztárvendégekből sem lesz hiány - a nagy durranást a TNT együttes, majd Fenyő Miklós és zenekarának koncertje tartogatja. A belépés pedig idén is díjtalan! Mutatjuk a programot: