Nagy erejű földrengés pusztított Ausztráliában, több tucat épület összeomlott 

A rengés középpontja a Melbourne-től mintegy kétszáz kilométerre, északkeletre fekvő Mansfield város mellett, tíz kilométeres mélységben volt. Négy érezhető utórengés történt, a legerősebbet 4,1-esnek mérték.

A victoriai hatóságok összesítése szerint 46 épület - többségük Mansfieldben és a környékén - részben összeomlott, Melbourne mintegy 35 ezer lakója maradt áram nélkül. Szakemberek szerint a károk nagysága elérheti a többmilliárd dollárt is.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve