Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki egy horgonyzó konténerhajón Dubaj kikötőjében (VIDEÓ)

A lángokat gyorsan eloltották, senkinek nem esett baja, a közelben horgonyzó hajókon sem keletkeztek károk. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a robbanást. A tűzről készült felvételek bejárták a világsajtót, és a közösségi médiában is elterjedtek.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port. pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj

UPDATE - Dubai officials responding to fire caused by an explosion on a container ship at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/r5orj9RxMx