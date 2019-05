Nagy József: Hétköznapi változtatásokkal is tehetünk a tiszta levegőért

A környezettudatosság hiánya alaposan meg tudja keseríteni egy közösség életét. Ön szerint rejlenek még tartalékok a környezetvédelemre való oktatásban?

Még ha a környezetvédelmi nevelés sajnos nem is mindig hatásos, mi azért továbbra is próbálunk jó példamutatással hatást gyakorolni az emberekre. Idén a „Tisztítsuk meg Szlovákiát!” néven ismert mozgalomba országos szinten 270 önkormányzat és szervezet kapcsolódott be, hogy több mint 23 ezer önkéntes hozzájárulásával kitakarítsák a környékbeli közterületeket. Igaz, hogy rekordszámú résztvevő járult hozzá a program sikeréhez, az elmúlt 8 évet kiértékelve sajnos azt tapasztaltuk, hogy a szemét mennyiségét illetően nem igazán javult a helyzet. Ennek az egyik oka az, hogy évente egyre több hulladékot produkál a fogyasztói társadalom.

Mit tesz a hulladék elleni harcért az Európai Unió?

Összehangolt intézkedéseket javaslunk a tagállamoknak, hogy a nyitott határok ne adjanak lehetőséget spekulációra. Én azokat a szimpatikus megoldásokat tartom a leghatékonyabbnak, amelyek úgy javítanak az életminőségen, hogy közben csak minimálisan korlátozzák az emberek komfortját. A büntetés helyett a megelőzés híve vagyok. Például, ha nem engedjük kereskedelmi forgalomba a felesleges csomagolóanyagokat, a könnyen helyettesíthető egyszeri használatú eszközöket, az olcsó és ócska, rövidélettartamú termékeket, akkor ezzel drasztikusan csökkenthetjük a hulladékmennyiséget.

Milyen reakciót váltanak ki hazai szinten az ilyen jellegű korlátozások?

Ahogy azt korábban tapasztaltuk az ingyenes műanyagtáskák esetében, az emberek a cél érdekében könnyen alkalmazkodnak új helyzetekhez. Hasonlóan pozitív reakciót várunk az egyszer használatos műanyag termékek forgalmazásának betiltásánál is. Jelenleg leginkább az ipar és a kereskedelem jelentenek akadályt, hiszen gyakran festenek sötét jövőképet a szakmai megoldások keresése helyett. Az Európai Parlamentnek sikerült megtenni az első határozott lépést az ipari ellenállás megtörése felé, amit szeretnénk továbbra is folytatni.

A palackozott víz népszerűsége óriási terhet jelent környezetünknek. Milyen megoldást javasol?

A műanyagflakonok kötelező visszaváltása biztosan segít, de párhuzamosan ezzel szeretnénk előírni az ingyenes ivókutak kötelező üzemeltetését a közterületeken, kórházakban, iskolákban, sőt, a reptereken és a bevásárlóközpontokban is.

