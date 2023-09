Nagy József a Panattoni balázsfai gigaberuházásáról: „Ekkora beruházást hatástanulmány nélkül engedélyezni, egyszerűen felháborító!”

Nagy József, a Szövetség-Aliancia párt elnökségi tagja, az Összefogás alelnöke, volt miniszter és EP képviselő a napokban Facebook-oldalán részletesen kifejtette, hogy számára miért nem elfogadható és miért nem támogatja a Panattoni csallóközi megaberuházását.

Nem támogatom ezt a csallóközi megaberuházást! Felháborító a hivatalok arroganciája és ezek után nyíltan is segíteni fogok a környékbelieknek. Eddig nem nyilatkoztam az évekig húzódó Panattoni ügyben és most sem azért teszem, mert éppen kampány van, hiszen kampány volt tavaly is és 2020-ban is. A kezdetektől figyelemmel kísértem a fejleményeket és névtelenül, alkalmi tanácsadással segítettem az aktivistákat, mivel bíztam a hivatalok "új kormányzási kultúrájában". Láthatóan hiába!

Nem véletlenül félnek a befektetők a "nagy EIA"-tól, a környezeti hatástanulmánytól, hiszen nem csak a megugró nehézkes kamionforgalom, a forgalmi dugók és a zaj teheti tönkre a környék, így a dunaszerdahelyiek eddigi nyugodt életét. A légszennyezés, az ivóvízkészlet, és a nem utolsó sorban a termőföld védelme sem mellékes, amit pléhcsarnokkal és aszfalttal akarnak eltakarni. Ekkora beruházást hatástanulmány nélkül engedélyezni, hogy a lakosoknak ne is lehessen beleszólásuk az engedélyezésbe, ez egyszerűen felháborító! Azért is, mert sokkal jobb, ha az akadályokat, kockázatokat nem egy hivatalon kívüli politikus mondja ki, hanem egy szakmai komoly hatástanulmány. Mégis győzött a lobbi és a mai helyzet szerint, hihetetlen, de nem lesz, nem kell környzeti hatástanulmány! Hadd ne soroljam, hogy más esetekben milyen "apró" befektetésekhez igénylik a hivatalok a "nagy EIA"-t, ma pedig Dunaszerdahely város többszörös kérésének sem tettek eleget.

Az első lépés az lesz, hogy a szerdai megyei önkormányzati plénumon felvetem a problémát, bevonom a Nagyszombat Megyei Környezetvédelmi Bizottságot és megkeresem a Környezetvédelmi Minisztérium illetéles államtitkárát vagy akár a minisztert, hogy intézkedjen.

A szombati Facebook posztomhoz kapcsolódva, a Dunaszerdahely melletti 130.000 négyzetméteres logisztikai csarnok felháborító engedélyeztetésének a margójára:

"Az egyik legfontosabb kérdés, ami egy beruházás kapcsán fel kell, hogy merüljön, hogy jobb vagy rosszabb lesz-e az élete annak az adott közösségnek, ahová az adott vállalat érkezik. Amikor egy-egy gyárépítésről, egy-egy nagy ipartelepítésről gondolkodunk, akkor mindig a helyi közösség szemüvegén keresztül is néznünk kell az adott döntést.

... nyilvánvalóan, ha ezeket a beruházásokat csak szimpla gyárépítésként fognánk fel, azzal rosszat tennénk itt helyben, hiszen akár élhetetlenné is tehetnék a várost. Ezért meggyőződésünk, hogy minden egyes beruházásra egy komplex fejlesztésként kell tekinteni, ahol a helyi emberek életkörülményeinek a javítása legalább annyira fontos, mint a beruházás maga."

Ezt Szíjjártó Péter mondta a Debrecen körüli fejlesztéskeről, teljesen egyetértek vele és a magyar kormány hozzáállásával. Ha bekerülünk a parlamentbe, ezt az elvet fogjuk idehaza is követni a régiófejlesztésben és a környezetvédelemben.

Dunaszerdahelyre nem hogy autópálya, de még közúti becsatolást sem terveztek, terveztettek a befektetővel, hogy a közérdek hiányáról – arányos munkahelyteremtés, környezetvédelmi szempontok – már ne is beszéljek!

Nagy József

