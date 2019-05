Nagy Józsefnek van miről beszélnie, és eddig Csáky sem riogat légből kapott hazugságokkal

Nagy József, a Híd listavezetője leginkább a saját útját járja, de így is van miről beszélnie: az Európai Parlamentben (EP) letett az asztalra egy kisebbségvédelmi anyagot, - amit még a remények szerinti következő uniós főmufti, a német Manfred Weber is támogat, - és most azzal kampányol. Itthon leginkább a többnyelvűség lehetőségei zongorázza végig, amely kérdést, ha az ő szempontjából minden jól megy, tovább gondozhat az EP-ből. Emellett kihasználja azt is, hogy a pártja próbál nyomulni, és ez eredményeket is hoz:

a legfrissebb ilyen fegyvertény az is, hogy a Pátria Rádió újabb frekvenciákat szerzett szerdán.

Nagy beveti a bulvárt is, asszisztenseit hívva segítségül. Aztán a közösségi oldalán sorjázza a kötelező elemeket, mint a réteshúzó fesztiválon való megjelenés, vagy a tűzoltók versenye, netán egy új községi hivatal épületének átadása. Az kifejezetten

kemény Facebook-bejegyzés volt Nagy részéről, amikor az azóta sikeresen rendezett jelképtörvényről azt írta május közepén „Vagy lesz szabad himnuszéneklés, vagy legyen vége ennek a koalíciónak”. Ezt a véleményt a fura koalíció minden tagja biztosan meghallgatta, és igyekezett normálisan viselkedni, a kabinet is maradt a helyén.

Azóta meg az államfő is lezárta ezt a kérdést, az ügyet le lehet zárni. Isten, álld meg a magyart!

Csáky Pál, az MKP listavezetője jó kedvvel, bőséggel, de minimum kedélyesen kezeli az egész kampányt a közösségi médiában. Kampányzáró itt és ott, könyvbemutató és eszmecsere amott. Meg hát a színpadi játékai mindenütt. A Jópásztor Hírlevélben megírtak is jól jöhetnek az eltévedt nyájnak, meg Csáky Pál személyes pontjai, és kötelezettségvállalása az EU-ról. Az már

gyanúsan jól megy az MKP uniós arcának, ahogy minden alkalommal beszámol az iszlám állam volt harcosai mozgásáról, de távol áll a portálunktól, hogy ebben azt lássuk, Soros György súgta volna Csáky fülébe, merre vándorolnak a muszlim nácik.

Az meg már hagyján, hogy Csáky nem minden kisebbségi ügyet támogat, mert talán leesne a korona a fejéről, ha véletlenül - a fideszesekhez és minden EP-s magyarhoz igazodva - megszavazta volna kollégája, Nagy József dokumentumát a minket érintő jogminimumról. Ilyen "gesztusokat" talán nem várhatunk az MKP-t szétziláló egykori vezetőjétől, aki csak a maximumokban érdekelt.

Ettől függetlenül, a maga módján komótos hangulatban adagolja a mondanivalóját Csáky, és csak remélni lehet, hogy ez így marad május 25-e végéig. Az jót tenne a honi politikai kultúrának. Mert például öt esztendeje, 2014-ben a kampányzáró finisében egy akkora hazugságot, - Donald Trump nyelvén szólva fake news-t - húzott elő, ami zengett egy ideig, de aztán amolyan csákysan vége is lett egyhamar. Akkor valami

rágalmazni igyekvő névtelen röplap szövegével jött elő, amit talán Simon Zsoltnak tulajdonított, és megígérte azt is, hogy büntetőfeljelentés lesz a vége. Persze, ahogy az ilyen csákys dolgokkal lenni szokott, a semminek zéró lett a vége, de az MKP-s politikus legalább Brüsszelig futott véle.

Bízzunk benne, hogy ezúttal a józanság kitart az európai parlamenti kampány utolsó percéig, és szemenszedett hazugsághoz most nem nyúl egyik magyar jelölt sem. Ez már csak azért is lenne üdvös, hogy ha a két felvidéki párt bármelyik jelöltje is kerülne ki az uniós porondra, ne egy füllentéssel, vagy egy gigantikus valótlansággal indítsa- folytassa a brüsszeli pályafutását. Mert instant tud lenni a karma, azaz a sors eléri az embert, a fagyi meg visszanyalhat.

(sp)