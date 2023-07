Nagy reményekkel igazolta őket a DAC, most távozniuk kellett. Hat év után elhagyja a Slovant a magyar középpályás

Egy hét van hátra a Niké Liga 2023/24-es rajtjáig, de néhány csapat számára már megkezdődött az új idény a nemzetközi kupákban. A játékospiac továbbra is nyitva áll, mi pedig összegeztük, hogy az elmúlt két hétben milyen átigazolások történt az élvonalbeli csapatoknál.

Fotó: TASR/AP

A dunaszerdahelyieknél főként a fiatalabb játékosok jöttek, mentek. Győrből elhozták a tehetséges fiatal védőt, Urblík Norbertet, cserébe pedig két játékost adtak. A montenegrói Matija Krivokapićot tavaly nyáron igazolták le az FK Podgoricától, majd kölcsönbe tovább is adták Nagymihályba – ott viszont csak három bajnokin jutott szóhoz. Most Győrben próbálhat szerencsét. Szintén a magyar csapatnál folytatja az argentin Luciano Vera. A 21 éves védő 2020-ban érkezett a sárga-kékekhez, de mindössze nyolc bajnokin kapott szerepet, ezért hamar át is sorolták a somorjai farmcsapathoz. Az előző idényt az argentin Deportivo Maipu együttesénél töltötte, de ott sem váltotta meg a világot, mindössze öt bajnokin játszott összesen 39 percet. Ugyancsak a somorjai farmcsapattal cserélt hálóőrt a DAC: Horváth Attila ment, Gyurákovics Erik jött. A sárga-kékek emellett megszerezték a 19 éves balszélső védő, Kovács Márk játékjogát a Csíkszeredától, majd tovább is küldték Győrbe.

Hat év után távozott a Slovantól Holman Dávid – a 30 éves támadó középpályás Magyarországon, a Honvéd együttesénél folytatja. A Pozsonyban töltött évei alatt 104 bajnokin ölthette magára az égszínkékek mezét, ezeken pedig összesen 27 gólt és 18 asszisztot jegyzett. Az elmúlt években sérülések hátráltatták, így történhetett meg, hogy a 2021/22-es szezonban csak 7, a legutóbbi idényben pedig 4 bajnokin jutott szóhoz.

A 34 éves Lukáš Greššák személyében tapasztalt védekező középpályást igazolt az újonc Košice, a skalicaiak pedig megváltak rutinos hálóőrüktől, Igor Šemrinectől. Három játékos vált ki a Spartak Trnava keretéből – Gergely Tumma Aranyosmarótra, Peter Kolesár a Chojniczanka, a korábban nagy tehetségnek tartott Kelvin Boateng pedig a First Vienna együtteséhez igazolt.

Az elmúlt hetek átigazolásai a Niké Liga együtteseinél a Transfermarkt szerint:

(tt)