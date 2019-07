Nagyabonyi pingpongleltár

Huszonnégy mérkőzéséből a csapat öt alkalommal győzött, kétszer remizett, tizenhétszer vereséget szenvedett. Pontjainak száma 36 lett.

A 2019. ÉVI „TAVASZI“ IDÉNY EREDMÉNYEI

Nyékvárkony–Nagyabony A Hajrá Abony 9:9 (37:30)

Nagyabony A–DS Nők A DAC Kincsei 6:12 (22:41)

Bős A–Nagyabony A 14:4 (46:16)

Somorja A Hurrikán–Nagyabony A 14:4 (45:20)

Nagyabony A–Dunaszerdahely B 10:8 (34:36)

Pódafa A–Nagyabony A 6:12 (28:44)

Nagyabony A–Csallóközkürt A Kürti Kalózok 13:5 (42:26)

Dióspatony A Farkasok–Nagyabony A 11:7 (40:28)

Nagyabony A–Nagymegyer A PK Transbeton 3:15 (14:50)

Nagyabony A–Baka B 11:7 (38:25)

Dunaszerdahely A–Nagyabony A 16:2 (50:12)

Nagyabony A–Vásárút A 6:12 (26:39)

A nagyabonyiaknak a bajnokság végén a 2. liga második helyezettjével, a pozsonyeperjesi gárdával kellett megküzdeniük a legfelsőbb járási versenyben való maradásért. A találkozón, amely rendkívül korrekt és sportszerű hangulatban zajlott, végül a Nagyabony A 10:3 arányban diadalmaskodott.

A keret tagjai: Végh Tibor, Horváth Tamás, Lichtblau Adrián, Stern René és Stern Péter.

„Sok jó meccset játszottunk a lezárult bajnokságban, bár ez nem mindig volt elegendő a jó eredményhez. Ám elmondhatom, a Hajrá Abony csapata évről évre fejlődik. Ellenfeleinktől is kaptunk ez ügyben pozitív visszajelzéseket. Közülük többen is úgy vélik, minimum a legjobb nyolc között a helyünk. Sajnos mi még mindezt nem tudtuk bizonyítani, de magunk is érezzük: jó úton haladunk. A bajnokságban jelenleg olyan egykori kiválóságok szerepelnek mint Vími Roland, Koprda Peter, Hodál Robert, Kovács Mária és mások. Ezek az egyéniségek nagyon motiválnak bennünket. A következő idényben is szeretnénk találkozni velük a pingpongasztaloknál“ – közölte Végh Tibor.

A COOP Liga 2018/2019-es bajnokságát a Nagymegyer PK Transbeton nyerte, miután a négyesdöntő fináléjában legyőzte a tavalyi első helyezett Dunaszerdahelyi Kék Lepkék alakulatát.

(lel)