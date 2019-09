NAGYMEGYER: "Fontos tudatosítani, hogy a cég tulajdonosa a város, nem pedig a polgármester" – Interjú Mészáros Lajos ügyvéddel

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen már tulajdonképpen körvonalakban felvázolta az aktuális helyzetet, mégis arra kérném, hogy összegezzük ezt!

Tavasszal mindhárom, 100 százalékban városi tulajdonú vállalatnál lefolytattak egy versenypályázatot az ügyvezetői poszt betöltésére. Kliensem a lakáskezelő cégnél az első körből továbbjutott, míg a másodikat megnyerte. A második fordulóba a pályázati bizottság tagjai, köztük a polgármester is, csak azokat juttatták tovább, akiket az első fordulóban rátermettnek találtak, ezáltal a polgármester is tevékenyen kivette a részét abból, hogy a kliensem továbbjusson. A városi tulajdonú, de kereskedelmi jogi szempontból magáncégnek minősülő társaság taggyűlését egyedüli tulajdonosként a város alkotja, a város statutáris (megj.: a város nevében eljáró, aláíró) szerve pedig a polgármester, aki viszont május óta nem hajlandó aláírni a város azon döntését, amely alapján kliensemet az egyedüli tulajdonos kinevezi az ügyvezetői funkcióba. Nem kaptunk racionális indokot, hogy miért nem. Ha lenne valamilyen racionális indoka, akkor kliensem elbukott volna már a pályázat közben.

Említett a plénumon egy jogi analízist, ami tartalmazza a polgármester érveit...

Az analízisben volt 4-5 érv, ezek mindegyike kellően alátámasztva cáfolható. Tartalmazta például, hogy a polgármester dönt a város tulajdonjogi, munkajogi viszonyaiban, az alkalmazottakról. Ez igaz, csak ebben az esetben ezt nem lehet alkalmazni, mert nem a város alkalmazottjáról van szó, hanem egy magáncég ügyvezetőjéről, és ez teljesen más jogviszonyt jelent. Hadd magyarázzam el!

A képviselő-testület határozata megerősítette azt, hogy ügyfelemet erre a funkcióra kiválasztották. A javaslatot a polgármester nyújtotta be, és a nyilvános jegyzőkönyvben az áll, hogy ugyan nem ért egyet a képviselők döntésével mindegyik kiválasztott ügyvezetőjelölt esetében, de azt elfogadja. Ezután kellett volna következnie annak, hogy a kereskedelmi törvénykönyvvel összhangban a város mint egyedüli tulajdonos meghozza a döntést, és visszahívja a jelenlegi ideiglenes ügyvezetőnőt, az újat pedig kinevezi. A törvényből kifolyólag a polgármester a statutárius szerv, akinek alá kell írnia ezeket a döntéseket. Miután ez megtörténik, létrejön az ügyvezető-társaság kapcsolat, ami a törvényből kifolyólag egy ún. megbízói szerződést formál a két fél között, ennek pedig nem muszáj papíron sem lennie, mivel a törvény feltételezi, hogy amint valakit kineveznek ügyvezetőnek, a társaság megbízza őt a napi feladatokkal.

Ez viszont nem történt meg. Mi történt helyette?

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei alátámasztják, hogy a polgármester azzal kezdett érvelni, hogy azért nem történt meg kliensem esetében a kinevezés, mert kliensem még nem írta alá a szerződést. Ez viszont nem állja meg a helyét. Tudni kell, hogy először egy munkaszerződést tettek elé, ami nem felel meg a követelményeknek, mert mint említettem, ez nem egy alkalmazott és munkáltató közti munkajogi viszony, hanem egy kereskedelmi jogi viszony az ügyvezető és a cég között. A kliensem pedig a pályázatban nem egy alkalmazotti posztot nyert el, hanem az ügyvezetői posztot.

A megbízói szerződés feltételeit akkor a törvény rögzíti?

A meglétét és a szerződő felek jogait és kötelességeit általánosan igen, a megbízás és a jutalmazás részleteit nem. Ez a megbízói szerződésről való feltételezés akkor él, ha az ügyvezető és a cég között nem születik egy speciálisan ilyen esetekre szolgáló, ún. ügyvezetői funkció ellátásáról szóló szerződés. Ez a szerződés tartalmazza a feladatait, felelősségét, jutalmát, stb. A munkaszerződés elutasítása után egy ilyet tettek le ügyfelem elé, a másik kettő, kinevezett ügyvezető is ilyet kapott.

Egyetlen pont tért el ügyfelem szerződésében a másik két városi cég új ügyvezetőinek szerződéseihez képest, mégpedig hogy a számára meghatározott feladatkör túllépése esetén, vagy ha valamit elkövet a cég érdekeivel szemben ezen a feladatkörön kívül, akkor a szerződésben rögzített több ezer eurós, a többiekéhez és a jelenlegi megbízott ügyvezetőéhez képest ötszörösen magasabb bírságot kell kifizetnie, akkor is, ha a cégnek abból nem származik kára.

Úgy látjuk, hogy ezzel el akarták rettenteni őt ettől a pozíciótól, mert ez egy vállalhatatlan pont volt, ezért ügyfelem kérvényezte is a szerződés módosítását, ami viszont nem történt meg.

Tudni kell viszont, hogy az ügyvezetői funkció ellátásáról szóló szerződést akkor írják alá, amikor egy ügyvezető már ki van nevezve, tehát nem lehet feltétele a kinevezésének.

Ilyenkor kialakul egy olyan helyzet, hogy egyazon személy ír alá mindkét fél nevében. Egyik a természetes személy, akit kineveztek ügyvezetőnek, a másik pedig a cég, akinek a nevében pedig már ő mint ügyvezető ír alá. Erre létezik a kereskedelmi törvénykönyv szerint egy mechanizmus, miszerint ez a szerződés csak akkor lép hatályba, ha jóváhagyja a taggyűlés, vagyis ez esetben a város, melyet aláíróként a polgármester képvisel. A megbízott ügyvezető szerződésén ez például így van, ennek ügyfelem esetében is így kéne, ill. kellett volna lennie.

Ha viszont ilyen szerződés nincs, a megbízói szerződés pedig nem rögzíti a jutalmazás konkrétumait, biztos lehet benne, hogy megkapja a jutalmát?

Ilyen esetben a törvény azt feltételezi, hogy olyan jutalmat érdemel, ami azért a feladatkörért, funkcióért jár adott körülmények között. Ki lehet indulni az előző ügyvezető jutalmából, a többi városi cég ügyvezetőinek havi jutalmából, de ebben az esetben a legkonkrétabb, hogy a pályázatban, amit ő elnyert, oda volt írva, hogy mennyi lesz a jutalmazás. Kliensem tehát adott esetben, a megbízóin kívül más szerződés nélkül akár fizetési felszólítással is élhetett volna a város felé, amely ezt az összeget tartalmazza.

A polgármesternek mint a város aláíró szervének nincs meg az a jogköre, hogy akár az említett feltételt (a többiekéhez képest ötszörös bírság) rögzítsen egy szerződésben?

Elsősorban, a fő szerződésfeltételek (a funkció időtartama, a jutalmazás mértéke és ideje) adottak voltak már a pályázatfelhíváskor, a város határozta meg azokat. További, részletesebb szerződéses feltételek, mint például egy esetleges bírság kilátásba helyezése, azonban nem voltak előre ismertek, ezért ezek esetleges szerződésbe foglalása gyakorlatilag csak az ügyvezető kinevezése után válnak aktuálissá, mivel a törvény alapján az ügyvezetői funkció ellátásáról szóló szerződés csak a kinevezés után aláírandó. Ebben a szakaszban azonban már a két szerződéses fél egy kereskedelmi jogviszony előre nem rögzített, tehát szabad részleteiről tárgyal, ami során a cég maga ugyan javasolhat olyan feltételt, amely az ügyvezető számára addig nem volt ismert, de az ügyvezető nem kell, hogy azt elfogadja - ha pedig a feltételeken nem tudnak megegyezni a felek, a szerződés legfeljebb nem köttetik meg. Ilyen esetben viszont továbbra is érvényes, hogy ügyvezetői szerződés híján törvényből kifolyólag a cég és az ügyvezető közötti jogviszonyt a megbízási szerződés törvényi rendelkezései szabályozzák. Szerződéses viszony ugyanis a törvényből fakadóan a kinevezés pillanatában létrejön.

Felmerült a plénumon az is, hogy a jelenlegi, megbízott ügyvezetőnő mandátuma jogi szempontból megállja-e a helyét. Mi az, ami ennek ellentmond?

Az ügyvezetőnő a képviselő-testület első határozata szerint március 31-ig volt kinevezve, aztán ezt még április 30-ig meghosszabbították, utána viszont már nem. A megbízatás további, először május 31-ig, majd meghatározatlan időre szóló meghosszabbításáról már nem született képviselő-testületi határozat, csak a város mint egyedüli tulajdonos döntése, amit a polgármester írt alá, vagyis ezekben az esetekben gyakorlatilag saját maga , a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, ami az előző gyakorlatot nézve példátlannak tekinthető. Nem beszélve arról, hogy létezik pár törvényből fakadó formális jogi követelmény, amelyek teljesítését az áprilisi és májusi döntések esetében a cég nem tudta minden aggályt eloszlatva igazolni.

Varga Aranka

Varga Aranka ezt megelőzően a városházán dolgozott, miért távozott?

Három évig a városfejlesztési és építésügyi osztályon dolgozott osztályvezetőként, nem olyan rég, az osztályok átszervezésekor is megerősítették pozíciójában. Mivel azonban több pályázati kiírásban is részt vett, az említett állását időközben felmondta.

A polgármester olyasmit is felhozott érvként, hogy dolgoztak együtt, és „jól ismeri a mérnöknőt”... Ez mit jelenthet?

Nem tudjuk, mivel kliensem szerint a munkakapcsolat időtartama (decembertől áprilisig) egyáltalán nem volt elegendő ahhoz, hogy a másikról egy érdembeli képet tudjanak alkotni - nem beszélve arról, hogy az osztályvezető elsősorban a hivatalvezetőnek felel és vele van közvetlen munkakapcsolatban, tehát közvetlen munkakapcsolat a polgármesterrel gyakorlatilag nem is létezett.

Mint mondtam, ez a döntés azért önkényes, mert egy ember indokolatlanul tartja vissza ezt az egész folyamatot, amivel akár kárt is okozhat a cégnek.

Mindezek ellenére szeretné még betölteni ezt a pozíciót?

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy már eltelt 4-5 hónap, ami alatt ezt a funkciót már be kellett volna töltenie egy bizonyos jutalomért, ami elmaradt. Kliensem ugyanakkor nem a pénz miatt folytatja ezt az eljárást, de tekintettel kell lenni arra, hogy ez idő alatt nem vállalt más munkát, hiszen a sikeres versenypályázat után, és a polgármester javaslatára elfogadott képviselő-testületi határozat pozitív tartalmának tudatában, már jogosan feltételezte azt, hogy kinevezik. A cél tehát mindenképpen a kinevezés volt a polgármester meggyőzése által, de a polgármester ismert hozzáállása miatt erre valószínűleg szinte semmi esély nem maradt, másrészt pedig van ennek a kialakult helyzetnek egy emberi oldala is, ugyanis figyelembe kell venni azt is, hogy az esetleges kinevezés által jelenleg milyen környezetbe kerülne.

A lényeg, hogy sehogy sem tudjuk kierőszakolni, hogy alá legyen írva a cég tulajdonosának döntése - fontos azonban, hogy tudatosítsuk, hogy a tulajdonos maga a város, nem pedig a polgármester.

(Szilvási Tibor)