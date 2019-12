Nagymegyer kitünteti Varga Frigyes nyugalmazott pedagógust

Mint kiderült, egyetlen jelölés érkezett a város Pro Urbe-díjára, Varga Frigyes kitüntetését pedig a testület egyhangúlag megszavazta.

Holényi Gergő polgármester elmondta, hogy a tanár urat a nagymegyeri nyugdíjas egyesület jelölte a kitüntetésre mint annak egykori vezetőjét, a város megbecsült tagját. „Többszörös könyvíró, komponista, polihisztor, a mai napig kiveszi részét Nagymegyer közéletéből, majdnem minden programon jelen van” – fogalmazott.

Pongrácz Kálmán (MKP) képviselő ehhez hozzátette, hogy a testület kulturális és iskolaügyi szakbizottsága is csatlakozott Varga Frigyes jelöléséhez, a bizottság pedig támogatta az odaítélését.

Varga Frigyes 1936-ban született, egy fiú és egy lány édesapja. Pedagógusként tanított az ekecsi alapiskolában, melynek igazgatói tisztségét is betöltötte. Nyugdíjas éveiben kezdett foglalkozni könyvírással, több fizikai és szépirodalmi témájú műve is megjelent, emellett magyarnóta-szerzéssel is foglalkozott.

