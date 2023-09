Nagymegyer pert vesztett a főellenőr-ügy miatt, Holényin hajtanák be a pénzt

Bő kétéves történet Nagymegyeren a képviselő-testület által megválasztott, de az akkori polgármester, Holényi Gergő által ki nem nevezett főellenőrjelölt, Richard Kmeť ügye, melynek egy részére most pont kerülhet.

Holényi Gergő (Archív felvétel - Cséfalvay Á. András)

Az előző részek tartalmából:

Nagymegyeren még 2021 júliusában választottak új főellenőrt a funkciót az azt megelőző hat évben betöltő Nagy Albert utódjának. Az addigi főellenőr az előző választási ciklus alatt gyakorta került szembe a polgármesterrel, többször is feljelentette őt kötelességszegés vagy más bűncselekmények gyanúja miatt, és újraindult a posztért, a képviselők többsége (akkori MKP-sok és néhány független) ugyanakkor a másik jelöltet, Richard Kmeťet választotta meg.

Holényi már Kmeť megválasztásakor kijelentette, hogy vele nem hajlandó együtt dolgozni, sem a munkaszerződését aláírni, ezt pedig később több plénumon is megismételte, amikor a képviselők kérdőre vonták. „Ezt az embert már az első körben ki kellett volna zárni, mivel nem jogosult a főellenőri tisztségre” – jegyezte meg több alkalommal is, és rendszerint arra kérte a testületet, terjesszenek be határozatot egy új főellenőr-választás kiírására.

Holényi rendszerint Kmeť pártatlanságát firtatta, és ennek kapcsán az önkormányzatokról szóló 369-es törvény 18. paragrafusára hivatkozott, amelynek egyik bekezdése úgy zárul, hogy a főellenőr függetlenül és pártatlanul folytatja az ellenőrzéseket. Holényi ezt úgy értelmezte, hogy egy politikai párt tagja nem láthatja el a munkáját függetlenül. (A pártfüggetlenség kapcsán érdekes adalék, hogy Pongrácz Kálmán, a testület MKP-s frakcióvezetője Nagyudvarnokban töltött be főellenőri funkciót. A faluban, amelyhez Kmeť is kötődik.)

A vonatkozó törvény már említett 18. paragrafusának 6. bekezdése fogalmaz arról, hogy megválasztása esetén a jelölt igényt formálhat a munkaszerződésre, a következő bekezdés pedig arról, hogy a polgármester a jogerősen megválasztott főellenőrrel köteles munkaszerződést kötni legkésőbb attól a naptól, hogy az addigi főellenőr mandátuma lejár.

Richard Kmeť 2021 szeptembere végén megerősítette, hogy egyebek mellett büntető feljelentést is tett a polgármester ellen, amiért megtagadta a kinevezését.

A rendőrség vizsgálótisztje 2022. április 7-i keltezéssel büntetőeljárást indított az ügyben, egyszersmind köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel gyanúsította meg az akkori polgármestert. 2022. október 21-én a Dunaszerdahelyi Járási Ügyészség ügyésze, Ján Sklár vádemelési javaslatot nyújtott be Holényi Gergő ellen a Dunaszerdahelyi Járásbíróságra.

Nagymegyeren 2021 nyara óta nincs főellenőr, aki ellenőrizné a város gazdálkodását és a határozatok betartását.

Az ügyben indított büntetőper szeptember 4-én érkezett első tárgyalási időpontjához a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon, melyen Holényi Gergő meg is jelent, ám ügyvédje elnapolást kért, míg kellően át tudja tanulmányozni a vádiratot. Emiatt a tárgyalást novemberre napolták el.

A főellenőri ügy másik vonatkozási a munkabírósági per volt, melyet ugyancsak Richard Kmeť indított 2022 februárjában annak érdekében, hogy érvényt szerezzen a megválasztásának. Tudni kell, hogy a Pöstyéni Járásbíróság megszűnésével ez az ügy Nagyszombatba került, és azért is tartott ilyen sokáig az első fokú lezárása, mert felemésztett három bírót – mint amire Nagymegyer város ügyvédje, Nagy Dávid is felhívta a figyelmet.

Richard Kmeť

Ebben az ügyben még augusztus 18-án tárgyaltak első fokon a Nagyszombati Járásbíróságon, az ott meghozott határozatot viszont csak az elmúlt héten kézbesítették Nagymegyerre, így csupán akkortól kezdődött meg a fellebbezésre biztosított 15 napos időszak. Richard Kmeť érdeklődésünkre, Nagy Dávid pedig a plénumon is megerősítette, hogy a bíróság a megválasztott főellenőr javára döntött, és előírta az alperesnek, Nagymegyer városának, hogy teljesítse kötelezettségét a munkaszerződés megkötésére a felperessel, mégpedig 2021. augusztus 1-jei hatállyal.

Holényi több mindennel érvelt a keresetre reagálva, többek között azzal, hogy nem egyértelmű, hogy a főellenőrt két évvel ezelőtt a testület vagy csupán a kiválasztásra felállított bizottság választotta meg, a bíróság viszont ezt az érvet könnyedén hárította azzal, hogy 11-en szavaztak róla, és nem 5-en, mint ahányan a bizottságban ültek.

Ugyanilyen rutinmozdulatokkal vetette el a bíróság Holényi több érvét, ami viszont a leginkább megalapozta a végső határozatukat, az az volt, hogy Holényi nem támadta meg a bíróságon a testület döntését a főellenőrről. Nagy Dávid ügyvéd is beszámolt róla, hogy amennyiben az akkori polgármester törvénytelennek tartotta volna a határozatot, akkor több eszköze is lett volna a vétótól kezdve az ügyészségi beadványig, de ezzel nem élt. A bíróság ez alapján is jogerősnek tekintette az eredeti határozatot.

Richard Kmeť érdeklődésünkre már jelezte, hogy a bíróság döntése ellen nem kíván fellebbezni, értelemszerűen, hiszen a javára döntött, aminek eredményeként véleménye szerint jár neki az elmaradt fizetés is. Bízik benne viszont, hogy ez a döntés segítheti az ügyben folyamatban lévő büntetőpert is, mivel a Dunaszerdahelyi Járásbíróság szintén várt a mostani döntésre.

Soóky Marián

Soóky Marián polgármester ugyancsak közvetve jelezte, hogy Nagymegyer sem kíván fellebbezni a munkaügyi perben.

„Ezzel a döntéssel pont kerülhet egy ügy végére. Ha fellebbezünk, újabb másfél-két év múlva születhet döntés. Addig viszont továbbra sem lesz főellenőrünk” – jegyezte meg.

Hozzátette, nem szeretne maga döntést hozni ebben az ügyben, így azt a képviselő-testület elé terjesztette. A testület viszont egyhangúlag úgy döntött, hogy ebben az ügyben a polgármester kompetenciája dönteni.

A törvény szerint a főellenőr az előző évi nemzetgazdasági átlagbér 1,82-szeresére jogosult. Ez azt jelenti, hogy 2021 augusztusától év végéig 2062 euróra, 2022-ben havi 2204 euróra, idén pedig havi 2373 euróra.

Ez így összesen bruttó 55 742 euró elmaradt bért jelent, amit Richard Kmeť követelhet Nagymegyertől. A képviselő-testület megegyezést sürget, valamint azt, hogy a kárt, amelyet Holényi döntése okozhat ezáltal a városnak, hajtsák be a volt polgármesteren. Hogy erre végül sor kerülhet-e, az még kérdés.

Mindenesetre érdekes adalék, hogy a plénum végén felszólalt Vajai György is, aki Holényi alatt volt egy ideig a városháza hivatalvezetője, aki pedig úgy látta, hogy ha Holényin kívánják behajtani az összeget, akkor azt csak a mandátuma végéig, tavaly őszig tehetik, utána Soóky Mariánon kell. Ez csak részben igaz, mivel Soóky a beiktatása után közölte, hogy attól a naptól felajánlott egy munkaszerződést Kmeťnek, amit viszont ő a folyamatban lévő perre hivatkozva akkor visszautasított. Idén tavasszal néhány képviselő éppen emiatt visszavonta volna azt a határozatot, amellyel Kmeťet megválasztották, hogy végre választhassanak főellenőrt.

(SzT)