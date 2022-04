Nagymegyeren még azelőtt megbukott a Szövetség, hogy megalakult volna – az MKP-sok és Kórósi is függetlenként indulhat

Az MKP helyi szervezete, melyből létrejött a Szövetségen belüli helyi MKP-platform, tulajdonképpen maga akarta megalapítani a Szövetség helyi szervezetét, noha az Összefogás helyi platformja már korábban létrejött. A városban, ahol a gyűjtőpárton belüli országos megegyezés alapján az Összefogás platformját illetné a polgármester jelölése, a helyi MKP elnöke kijelentette, párton kívüliként indulnak, hogy „hozzájáruljanak a Szövetség egységének fenntartásához”, ugyanakkor a helyi Összefogás elnökségi tagja, Kórósi Zalán is leszögezte, a Szövetség jelöltjeként, vagy függetlenként, de mindenképpen indul a polgármesteri posztért. Az álláspontok érezhetően nehezen közelíthetők.

„Április 22-én, pénteken eldől, mi lesz, hajlandóak-e egyáltalán megalapítani a Szövetség helyi szervezetét”

– árulta el érdeklődésünkre Kórósi Zalán, az Összefogás helyi platformjának elnökségi tagja, hozzátéve, hogy az MKP-sok még azelőtt közzétették nyílt levelüket, mielőtt megtudhatták volna, hogy az Összefogás esetleg milyen alternatívákat javasol vita rendezésére.

Két héttel ezelőtt pattant ki annak híre, hogy elakadt a Szövetség polgármesterjelölt-állítása. Az országos megegyezés abból indul ki, hogy ahol jelenleg MKP-s polgármester van – és az MKP-platform továbbra is támogatja –, ott ő lesz a jelölt, ahol pedig hidas a polgármester, ott maradhat ő jelölt a Híd-platform támogatásával. Az Összefogás azokon a településeken állíthat saját polgármesterjelöltet, amelyeken nem a két másik platform jelöltje a jelenlegi településvezető, ezek közül pedig a legproblémásabbnak Nagymegyer ígérkezik.

Nagymegyeren az Összefogás platformját lényegében azok a képviselők alakították meg, akik az előző választási ciklusban képviselők voltak, és többnyire az akkori polgármestert, Lojkovič Sámuelt támogatták. A platform elnöke Mikóczy Dénes, aki korábban Lojkovič alpolgármestere volt, az elnökségben pedig helyet foglal a már említett Kórósi Zalán és Görföl Vilmos is, akik pedig a 2018-as választások előtt képviselői posztjuk mellett a nagymegyeri termálfürdőt üzemeltető városi részvénytársaság ügyvezetői is voltak. 2018-ban egyikük sem került be az önkormányzatba.

Köztük és a helyi MKP vezetése között (amelynek jelöltje, Néveri Sándor pedig 2010 és 2014 között töltötte be a polgármesteri posztot) régóta mélyek az árkok. 2018-ban Lojkovič és az MKP akkori jelöltje, Pongrácz Kálmán tulajdonképpen egymást ütötték ki, győztes pedig a politikában ismeretlen független Holényi Gergő lett . Tőle csak néhány tucatnyi szavazattal maradt el Pongrácz, akinek Holényi fel is ajánlotta az alpolgármesteri posztot a választások után, a megegyezés viszont nem jött létre, a torzsalkodás pedig máig nem csillapodott.

Ebbe az állapotba robbant bele kedden az MKP helyi platformjának nyílt levele, melyet Barczi Dániel platformelnök, városi képviselő tett közzé a pártszervezet Facebook-oldalán. Ebben egyébként annak rendje s módja szerint alaposan bele is szállt az Összefogás helyi tagjaiba. „A helyi Összefogás-platform csupa olyan személyből áll, akik korábban helyi képviselők voltak ugyan, de az utolsó megmérettetésen, nem utolsó sorban az MKP helyi közélet megtisztítását célzó kampánya eredményeként, egyikük sem szerzett mandátumot, illetve akik korábban nemcsak az MKP-val, de egymással is gyakran kerültek konfliktusba, és a mai napig a helyi MKP-s képviselők legvéresszájúbb gyalázói a közösségi háló helyi fórumain” – írta.

Ehhez hozzátette, a közös nagymegyeri platform alapításának egyetlen célja lehetett, mégpedig „megakadályozni egy esetleges MKP-s polgármesterjelölt indulását”.

Barczi közölte, az MKP tavaly október 25-én alapította meg helyi platformját, a közös alapszervezetet viszont ugyancsak ők szándékozták létrehozni. „Januárban a Szövetség országos testülete felszólítására, a már akkor elfogadott működési szabályzat szerint, ismét megerősítettük a nagymegyeri MKP platform létrejöttét, január 18-án pedig az alapszabályban előírt 5 taggal a Szövetség helyi szervezetét is megalakítottuk, valamint határozatot fogadtunk el, hogy a következő önkormányzati választáson saját polgármesterjelöltet állítunk” – áll a nyilatkozatban, melynek teljes szövege ITT olvasható.

Barczi ehhez hozzátette, hogy időközben kiderült, az Összefogás és a Híd is megalakította saját platformját Nagymegyeren, arra azonban nem kaptak választ, hogy a Szövetség helyi alapszervezetének januári megalakítása hivatalosnak tekinthető-e. Információink szerint az Összefogás novemberben, a Híd pedig februárban alapított helyi platformot, előbbit érdeklődésünkre Kórósi Zalán, a helyi Összefogás elnökségi tagja is megerősítette.

Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke pedig ennek kapcsán kérdésünkre kifejtette, hogy a párt alapszabálya szerint a közös párt helyi szervezetének alakuló gyűlésére mindhárom platform mindegyik helyi tagját el kell hívni, ahol pedig nincs helyi platform, ott a járási szervezettel kell egyeztetni.

„Ezek mind hiányoztak, ezért a másik két platform tagjai nem is tudták, hogy nekik valami ülésük van, ezért nem is lehetett a Szövetség alapító ülése” – húzta alá Mózes azzal, hogy ezt egyébként már említette azon az előkészítő tanácskozáson is, amelyet a három helyi platformelnök, és néhány további tag tartott idén márciusban.

Kórósi elmondta, az Összefogás-platform megalakulása után levélben kérték az MKP-sokat és a helyi hidasokat, hogy találkozzanak a gyűjtőpárt helyi szervezetének megalapítása érdekében. „Erre a levélre nem érkezett válasz az MKP-tól. Egy idő után Mikóczy Dénes mint platformelnök próbált a járási irodán keresztül hatást gyakorolni, hogy ez a találkozó jöjjön létre” – fejtette ki.

Ez volt végül az a találkozó, amelyet Barczi szintén említ a nyilatkozatában. Szerinte viszont azon Mózes „ahelyett, hogy a Szövetség párt alelnökeként a legmegfelelőbb polgármesterjelölt kiválasztását szorgalmazta volna, azért érkezett, hogy elődpártja, az Összefogás alapszabályban rögzített előjogait ismertesse”. Barczi ezt kiegészítette azzal, hogy

„a kötelező tisztelet mellett is jeleznénk, tanácsot is inkább csak attól fogadunk el, aki már legalább egyszer sikeresen szerepelt valamilyen választáson, legyen az helyi, megyei vagy országos, nemhogy utasítást. Az MKP-ban sosem volt szokás, hogy Pozsonyból akarták volna megmondani, ki indulhat Nagymegyeren polgármesternek.”

Mózes ezt cáfolja, szerinte az Összefogás alapszabályában semmilyen polgármester-jelölési "alapjog" nincs, „senki sem akarja Pozsonyból megmondani, ki fog indulni”. Emlékeztetett viszont a három elődpárt megegyezésére, amit az MKP és a Híd preferált. „Ez a kiemelt települések listája - ennek eredményeként pl. 160 településen nem az alapszervezet dönt, hanem a listán jóváhagyott jelölt lesz a Szövetség jelöltje. Erre a listára került fel az előzetes szabályok alapján Nagymegyer, a helyi platform javaslata alapján” – hangsúlyozta.

Miután a Szövetség helyi alapszervezetének MKP-sok által történt megalapítását nem tekintik hivatalosnak, Kórósi közölte, kezdeményeztek egy újabb találkozót, és április 22-ben egyeztek meg.

„A levélben, amit Mikóczy Dénes írt, arra hivatkoztunk, ami az egész eszmeisége, hogy a magyarság érdekében a helyi politikában is fogjunk össze. Korrektül szeretnénk, tárgyalás útján, viszont nagyon nehéz úgy dűlőre jutni, ha valaki le sem ül a partnerekkel” – fogalmazott.

A megegyezett dátum előtt három nappal viszont megjelent az MKP-platform nyilatkozata, amelyben pedig már előre leszögezték,

„úgy látjuk, kifejezetten az MKP-val szemben újonnan összetákolt platformokkal nincs értelme közös listán indulni”,

mivel azon a listán szerintük csak olyan személyek indulnának, akik korábban már szerepeltek az MKP listáján is, de „amikor érdekük úgy kívánta, az MKP akkori polgármestere és képviselői ellen fordultak”. Kórósiékra utal, akik még a Néveri vezette önkormányzat idején MKP-sok voltak.

„Mindezeket figyelembe véve úgy döntöttünk, a következő önkormányzati választáson párton kívüliként indulunk. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk a Szövetség egységének fenntartásához,

hiszen elhárul az akadálya, hogy betű szerint betartható legyen az alapszabály. A Szövetségbeli tagságunk megszűnését tudomásul vesszük, a megyei és országos választáson jelöltjeink továbbra is a magyar párt támogatására biztatják a választókat” – húzták alá a nyílt levélben.

Kórósi szerint ezzel kérdésessé vált, hogy Nagymegyeren egyáltalán sikerül-e magalakítani a Szövetség helyi szervezetét, aminek a pénteki találkozó lehetne az előszobája. „Nem tudhatják, mit javasolnánk pénteken. Inkorrektnek tartom ezt a dolgot, mert ezzel a nyílt levéllel elébe mentek a tervezett 22-i megbeszélésnek” – hangsúlyozta.

Az MKP-platform nyilatkozatának végén saját polgármesterjelöltről is írnak, nevet viszont nem említenek. Információink szerint felmerült már a négy évvel ezelőtt alulmaradt Pongrácz Kálmán, de Barczi Dániel neve is, a legtöbbször viszont Soóky Mariáné, aki a helyi Bartók Béla Alapiskola igazgatója, egyszersmind az MKP-val bejutott Nagyszombat megyei képviselő. Kórósi ugyancsak jelezte, hogy ezek után függetlenként vagy a Szövetség jelöltjeként, de mindenképpen szeretne indulni. Sűríti a helyi mezőnyt, hogy vélhetően Holényi, de azt rebesgetik, hogy elődje, Lojkovič Sámuel függetlenként szintén nekivág a választásoknak, nem is beszélve azokról, akik rajtuk kívül esetleg szintén vállalkoznak erre. Hozzávetőlegesen félévvel a választások előtt lehetetlen megjósolni, kik alkotják majd a nagymegyeri önkormányzatot 2022 telétől.

