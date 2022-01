Nagymegyeren több az elköltöző, Somorján a beköltőző, a covid viszont mindkét várost alaposan megtépázta

Jellemzően csökkent a Dunaszerdahelyi járás városainak lakossága a 2021-es évben, és ehhez nyilván leginkább a pandémiának van köze. Pontos információink nincsenek arról, hogy mennyi lakos hunyt el igazoltan a járvány következtében, a halálozások száma viszont rekkordokat dönt.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Már Dunaszerdahelyt illetően is megírtuk, hogy harmadik éve dönt rekordot az elhalálozások száma, ebből kettő a járványhoz köthető. Dunaszerdahelyen az elmúlt 30 évben nem volt olyan alacsony a lakosság száma, mint a tavalyi év végén, és ugyan Somorjáról, Nagymegyerről és Bősről sincs erre vonatkozó adatunk, az mindenesetre kijelenthető, hogy a városokat is megtépázta a járvány, az elhalálozások száma megugrott, és ez például Somorja esetében még a beköltözők/elköltözők pozitív mérlegét is megfordította.

Somorján Mária Bogárová szakreferens közlése szerint tavaly 106 gyermek született, ami egyébként jóval alacsonyabb, mint az azt megelőző öt év 138-as átlaga, és negatív rekord jó pár évre visszamenőleg.

Az elhalálozásokat illetően még rosszabb a mutató. 2020-ban még kevésbé volt érezhető a járvány az elhunytak számán (111), 2021-ben viszont már annál inkább: 167-en hunytak el, miközben az előző öt év átlaga 115, maximuma pedig 127 (2017) volt. Ez azt jelenti, hogy harmadával többen haltak meg, mint a legrosszabb évben, és másfélszer annyian, mint az előző öt év átlaga.

2020-ban és 2021-ben is többen költöztek vagy jelentkeztek be a városba, mint ahányan távoztak onnét. A korábbi évben is ez volt jellemző, 2016-ban ráadásul mintegy 100-zal több volt a beköltöző. Tavaly "csupán" 33-mal, ami nem volt elegendő a fenti negatív mutatók ellensúlyozására, emiatt tavaly hosszú évek óta először csökkent Somorja lakossága. A csökkenés kis mértékű, csupán 28-cal lett kevesebb a lakosok száma, azaz 13 456.

Így nézett ki mindez a korábbi években:

Év szül. (fiú/lány) elhalál. (férfi/nő) bekölt. (f/n) elkölt. (f/n) összlakosság (f/n)

2015 168 (88/80) 119 (58/61) 313 (143/170) 259 (122/137) 13 248 (6 308/6 940) 2016 156 (83/73) 118 (63/55) 389 (186/203) 281 (119/162) 13 394 (6 394/7 000) 2017 147 (86/61) 127 (68/59) 291 (126/165) 291 (140/151) 13 414 (6 398/7 016) 2018 125 (54/71) 105 (54/51) 307 (154/153) 343 (181/162) 13 416 (6 373/7 043) 2019 142 (71/71) 114 (54/60) 361 (173/188) 353 (185/168) 13 452 (6 378/7 074) 2020 120 (59/61) 111 (63/48) 279 (127/152) 256 (117/139) 13 484 (6 384 / 7 100) 2021 106 (53/53) 167 (89/78) 348 (159/189) 315 (139/176) 13 456 (6 368 / 7 088)

Nagymegyernek a tavalyi év végén 8 285 lakosa volt - tudtuk meg Balogh Zsuzsanna anyakönyvvezetőtől, egy év alatt viszont ez a szám 101-gyel, két év alatt pedig mintegy 150-nel csökkent. A város lakosságszáma hosszú ideje csökken, azt megelőzően viszont ilyen mértékű csökkenéshez 5 évre volt szükség, noha 2014-es és 2015-ös évben ugyancsak 70-80 fővel lettek kevesebben a megyeriek.

Ami a 2021-es nagyobb mértékű visszaesést illeti, ebben elsősorban az elhalálozások száma játszik szerepet, ami itt is mintegy másfélszerese a hosszú éves átlagnak. Balogh Zsuzsanna közlése szerint 150-en hunytak el tavaly Nagymegyeren, ehhez képest viszont csupán 69-en születtek. Ez utóbbi adat megfelel az utóbbi évek születésszámának.

Kisebb mértékben, de szintén hozzájárult a lakosság csökkenéséhez a beköltözők/elköltözők negatív mérlege, 20-szal többen (137) költöztek máshova, mint ahányan a városba (117).

Balogh Zsuzsanna közölte azt is, hogy a nagymegyeri újszülöttek között akadtak, akik olyan különlegesen szép nevet kaptak, mint a Bercel vagy épp a Léda, de egy kisbaba az Aishen és a Nihan nevet is kapta (róluk már írtunk dunaszerdahelyi járási összegzésünkben is)

Év szül. elhalál. bekölt. elkölt. összlakosság 2013/ 64 / 102 / 105 / 107 / 8 721 2014 / 70 / 99 / 92 / 141 / 8 643 2015 / 71 / 109 / 72 / 109 / 8 574 2016 / 76 / 87 / 106 / 138 / 8 531 2017 / 72 / 91 / 109 / 135 / 8 486 2018 / 83 / 106 / 90 / 116/ 8 437 2019 / 71 / 90 / 140 / 125 / 8 433 2020 - - - - 8 386 2021 / 69 / 150 / 117 / 137 / 8 285

(SzT)