A nagymegyeri Bartók modernizálása többe került, mint várták, pénzre van szüksége a művészeti sulinak is

Két költségvetés-módosítás is érintett nagymegyeri iskolákat a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Az egyiket jóváhagyták, a másik esetében még keresik a megoldást.

A 2022-es költségvetésben 390 ezer eurót hagytak jóvá a Janiga József Művészeti Alapiskola működésére, ehhez kért az iskola további 35 ezret. A városi hivatal javaslata szerint azonban ezt a pénzt a Gagarin, Stadion és Gorkij utcák járdáinak rekonstrukciójára szánt tételből vennék el.

Varga Albin és Balázs Péter független képviselők is rögtön jelezték, hogy erről még tárgyalni kell, és más módot találni arra, hogy fedezni tudják a művészeti suli többletköltségeit.

Holényi Gergő polgármester erre úgy reagált, hogy őt is meglepte ez a kérés, ugyanakkor az iskola igazgatónője jelezte számára, hogy a megemelkedett rezsiköltségeket nem fogják tudni fedezni. „Különálló jogi személy lett az iskola, ami azt is jelenti, hogy újabb alkalmazottak felvétele miatt is szüksége van többletpénzre. Az éves költségvetésük 1/12-éből nem tudnak havonta kijönni” – jegyezte meg.

Néveri Sándor jelezte, hogy mivel a testület támogatta az iskolát abban, hogy önálló jogalanyiságot kapjon, akkor abban is támogatni kell, hogy működni tudjon, aminek velejáróit pedig az első teljes éve után lehet mélyebben kielemezni, majd az alapján beállítani az éves költségeit.

Balázs Péter erre reagálva megjegyezte, hogy a környező falvakkal is folynak tárgyalások, mivel az iskolába máshonnan bejáró diákok után a lakhelyük szerinti önkormányzat kap támogatást. Az iskolának a működéséhez viszont erre is szükség volna.

A képviselők többsége, Néverit és Sobek Darinát leszámítva végül úgy döntött, leveszik napirendről ezt a költségvetés-módosító javaslatot, míg tisztázódik a helyzet a más forrásból történő finanszírozás kapcsán.

A másik iskola, amit egy költségvetés, noha közvetett módon, de érintett, a Bartók Béla Alapiskola, melynek tantermi modernizálását a városi TSM vállalat végezte, és egy 25 ezres tétel 19 ezer euróval történő megemelését kérte, mivel a projekt elnyeréséhez képest a költséget ennyivel megnőttek.

Paxián Károly TSM-vezető felvázolta az előzményeket, amiről annyit érdemes tudni, hogy a 2016-ban benyújtott pályázatot 2018-ban, tehát az előző vezetés idején nyerte el a város. A 160 ezer eurós projekt két részből állt, átépítésből, illetve öt tanterem berendezésének, az interaktív táblákat is magába foglaló modernizálásából. A projekt kivitelezését első körben elnyerő cég végül a költségek megnövekedése miatt visszalépett, így a második TSM-re maradt a feladat.

Paxián kifejtette, hogy a most kért 19 ezerből 14 ezret a képviselő-testület lényegében már a múlt év végén jóváhagyott, a fennmaradó, mintegy 6100 euró pedig a világítótestek időközben kért modernizálását, továbbá az egyik tanáriból lett politechnika szaktanterem munkaasztalainak elektromos tápegységeinek kialakítását foglalta magába.

Kiderült az is, hogy a TSM még 2019 májusában kötötte meg az eredeti szerződést a kivitelezésre, amit Holényi elmondása szerint azért nem szerettek volna módosítani, mert az kockára tette volna a pályázati finanszírozását. A jövőben ezt egy külön szerződéssel vagy megrendelés útján kívánják rendezni.

A február végén befejeződött munkák többletköltségének térítésére végül a képviselők is rábólintottak.

