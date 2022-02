A nagymegyeri tájház kivívta helyét a szlovák műemlékek hivatalos jegyzékén

A nagymegyeri tájház története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. A helyiek által nagy becsben tartott épületnek mára sikerült kivívnia, hogy bekerüljön a szlovák kulturális műemlékek hivatalos jegyzékébe.

A kezdetekről a nagymegyeri Varga László mesélt a Paraméternek, aki akkoriban gimnáziumi történelemtanárként tevékenykedett. „1978 környékén a diákokkal együtt elkezdtünk tárgyi emlékeket gyűjteni. Meglepetésemre egyre több és több dolgot hoztak a gyerekek, míg el nem értünk oda, hogy az iskola igazgatója megelégelte, hogy úgymond raktárként használjuk az intézményt. Így muszáj volt új helyet találni az összegyűjtött tárgyaknak. A város akkori vezetéséhez fordultam, ahonnan meg is kaptam a kellő segítséget. Egy 1836-ban épült ház tulajdonosa sajnálatos módon elhunyt, ebből kifolyólag a város meg tudta vásárolni az üresen maradt házat, amit a rendelkezésünkre bocsájtott. Attól kezdve abban az épületben tároltunk minden régi holmit. Ez lett a tájház, ami 1980 decemberében, egy hóesés napon lett átadva a nagyközönségnek” – emlékezett vissza Varga László.

A tájház a Nagymegyeri Városi Művelődési Központ igazgatása alá került, szakfelügyelője ma is Varga László.

Tehát a nagymegyeri tájház immár 42 éve várja nemcsak a helyi, de a külföldi érdeklődőket egyaránt. A nyári hónapokban a leglátogatottabb, de az év minden szakaszában érkeznek oda látogatók. A betérő vendégek egy kis bepillantást nyerhetnek a régi időkbe, számos tárgyi emléket csodálhatnak meg. A nézelődés mellé pedig némi történelmi útmutatót is kaphatnak Varga Lászlótól. A tájház továbbá olyan rendezvényeknek ad otthont, mint például a májfaállítás és a hagyományos ételek bemutatója.

„2011-ben írtunk egy általános érvényű rendeletet, melynek értelmében műemlékvédelmi bizottságot alapítottunk. Ez a rendelet 2011. december 23-án lett jóváhagyva. 2013. november 9-én jött el a napja, amikor már egy konkrét listával a kezünkben tudtunk az akkori képviselő-testület elé állni. A lista a helyi értékeket sorolta fel, melyet a városi képviselők jóvá is hagytak. Ez a mai napig érvényben van, sőt, folyamatban van a bővítése” – mondta el Lapos Ildikó, Nagymegyer alpolgármesternője, aki maga is a bizottság tagja.

Az említett lista természetesen a tájházat is tartalmazza, mivel azonban a helyiek egyetértettek abban, hogy a tájház az ő régmúltból származó legnagyobb kincsük, vágytak rá, hogy ezt országos szinten is elismerjék.

„Szerettünk volna túllépni azon, hogy a tájház csak helyi jellegű műemlék. Számunkra valahol szívfájdalom volt, hogy annak ellenére, hogy mennyi érték van a városunkban, egyetlen egy sem szerepelt az országos műemlékek jegyzékében. Ezen mindenképpen változtatni szerettünk volna, ezért 2015 novemberében kérvényeztük is. 2016-ban kaptunk választ, miszerint folyamatban van az ügy kivizsgálása. Ezután viszont hosszú ideig nem történt semmi. Végül 2020-ban újra felvettük a kapcsolatot a Műemlékvédelmi Hivatallal, hogy utánajárjunk, mi lehet a probléma. Szerencsére sikerült előremozdítanunk a dolgokat és 2021. november 15-én végre hivatalos rendelet született, mely szerint a nagymegyeri tájház bekerült a szlovákiai műemlékek közé” – fejtette ki Lapos Ildikó, majd hozzátette, tisztában vannak vele, hogy ez egy óriási pozitívum a számukra, ugyanakkor hatalmas felelősség is egyben. Ettől azonban nem rettennek meg, hiszen ez volt a céljuk. Abban bíznak, hogy ezáltal az utánuk következő generációk is jobban odafigyelnek majd a tájházra.

