Nagymegyernek több mint 12 ezer eurójába került az első körös országos tesztelés – a polgári védelem referensével beszélgettünk

A múlt heti első körös országos teszteléskor szinte minden mintavételi pont előtt kígyózó sor állt. Az emberek panaszkodtak, az önkéntesek pedig megállás nélkül tették a dolgukat. Keszegh Kamilt, a nagymegyeri polgári védelem referensét kérdeztük a tapasztalatokról, illetve a felmerülő problémákról.

Illusztrációs felvételek (TASR)

Hogyan nézett ki az első körös országos tesztelés előtti időszak?

A városokat és falvakat ilyen esetben a dunaszerdahelyi járási hivatal katasztrófavédelmi szakosztálya kellene eligazítania, azonban első körben sajnos nekik sem volt meg a kellő információjuk. Majd kiderült, hogy nagy titokban, de már a Kelet-szlovákiai pilot tesztelés előtt három héttel készülődtek erre az egészre. Nekünk viszont sokáig semmilyen információnk nem volt. Csupán a múlt heti első körös országos tesztelést megelőző néhány napban igazítottak el bennünket. A katonák egy héttel a múlt hétvégi tesztelés előtt érkeztek meg hozzánk. Átnézték az általunk kijelölt mintavételi pontokat. Bár a kormányfő ígérete szerint a szükséges egészségügyi felszerelést a hadsereg hozta magával, mi azért nem bíztuk a véletlenre a dolgot. A biztonság kedvéért vásároltunk fertőtlenítőszereket, kesztyűket, szájmaszkokat és egyszer használatos védőruházatot is. Végül ez a segítségünkre is szolgált, mivel a hadsereg készlete eléggé fogyóban volt. Minden felszerelésünk azonban nem fogyott el, maradt belőle az e heti tesztelésre. Viszont úgy hiszem, erre most talán nem lesz szükségünk, mivel a hadsereg, mely tagjai ma, vagyis pénteken délután már megérkeztek Nagymegyerre, ez alkalommal mindenből elegendő mennyiséget hoztak.

Anyagiakban mit jelentett az első körös tesztelés a város számára?

Első körben valamivel több, mint 12 500 eurót költött a város. Ebben benne van az önkéntesek juttatása, étkeztetése, illetve az említett védőfelszerelések ára. Az önkéntesek a kormány által hivatalosan meghirdetett összeget kapják, vagyis napi 100 eurót.

A járási hivatal katasztrófavédelmi szakosztályának már le kellett adni a múlt heti kiadás alapos elszámolását. Az ígéret szerint a múlt heti és az e heti kiadásokat egyaránt visszatérítik a városnak. Pontos dátumot ezzel kapcsolatban nem mondtak, csupán annyit, hogy ez még az idén megtörténik. Reméljük, hogy ez tényleg így lesz.

Hány önkéntesre volt szükségük a múlt héten?

A múlt héten és e héten is hét darab mintavételi pontot jelöltünk ki a városban. Első körben pontonként három önkéntes volt jelen, akik az adminisztrációs feladatokat látták el. Bár a katonaság által megszabott létszám erre vonatkozóan minimum kettő volt, bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk a plusz egy fővel, ugyanis rengeteg munka volt, így elkellett a segítő kéz.

Mivel a második körben a szomszédos járásokból is várjuk az embereket, tovább növeltük a számukat, így november 12-én és 13-án összesen 30 önkéntes fog azért dolgozni, hogy minden zökkenőmentesen folyhasson.

A hét helyszínünk közül egy autós tesztelési pont lesz. A pontos helyszínek egyébként ezúttal is fel vannak tüntetve a honlapunkon. Minden egyes tesztelési pontnál volt és most is lesz egy-egy katona, aki irányítja a tesztelést, a rendre pedig ismét az állami rendőrség ügyel. Ebben természetesen a nagymegyeri városi rendőrség is a segítségükre lesz.

Hogy áll a város az egészségügyi dolgozókkal?

Múlt héten minden helyszínen három egészségügyi dolgozó volt jelen, ezúttal viszont négyen-öten is lesznek, ahol szükséges. Sokan jelentkeztek, hogy segítenének.

A legmesszebbről érkező orvosunk prágai, de vannak újvári és komáromi szakembereink is.

Milyen rendszer szerint fogadják az embereket?

Mivel a tesztelés elméletileg önkéntes, ezért nem akartunk abc sorrendet bevezetni. Mindenki saját belátása szerint állhat be a sorba akkor, amikor akar. Nem akartuk korlátozni, sem szabályozni a lakosokat. Döntsék el ők, mikor tudnak időt szánni erre az egészre.

Annak érdekében, hogy senkinek ne kelljen hosszú órákat várakoznia, a weboldalunkon folyamatosan közzé fogjuk tenni az egyes tesztelési pontok aktuális várakozási idejét.

Meg lehet mondani, hogy körülbelül mennyi nagymegyeri és mennyi külsős vette igénybe a múlt heti tesztelést?

Az adatvédelmi szabályokat tiszteletben tartva, mi saját részre nem gyűjtöttük be a megjelentek személyes adatait. Minden ilyen jellegű dokumentáció a hadseregnél van.

Annyit tudunk biztosan, hogy összesen 5304 tesztet végeztünk el a múlt hét végén, amiből 80 lett pozitív.

Milyen a kommunikáció az önkormányzat és a kormány közt?

Az elején nagyon kevés információt kaptunk. Ez akkor változott meg, amikor az első körös tesztelés előtt eljött hozzánk a hadsereg. A későbbiekben tőlük sikerült információhoz jutnunk, addig viszont szinte teljes bizonytalanságban voltunk. A második körös tesztelés előkészítése viszont már jóval egyszerűbb volt, hiszen mostanra tisztában vagyunk az elvárásokkal és ismerjük az egésznek a menetét.

Eddig milyen problémákkal találták szembe magukat?

Amit kifejezetten nehezményeztem, az az, hogy eredetileg a választási körzetek szerint kellett volna kialakítanunk a tesztelési pontokat. E szerint viszont két helyszín is az alapiskola osztálytermébe került volna, ami kivitelezhetetlen. Az iskolákban semmiképp nem akartunk tesztelést folytatni, hiszen ez abszurd ötlet. Így ezeket a helyszíneket mi megváltoztattuk, amit szerencsére a higiéniai és a katonaság is jóváhagyott, csupán okozott némi keveredést, mert nem jutott el időben ez az információ az illetékesekhez. Végül azonban mindent rendben találtak. Ezeknek a mintavételi pontoknak olyan helyszínt kell találni, ahol kialakítható külön ki- és bejárat, aránylag nagynak kell lennie, hogy legyen hely külön egy regisztrációs résznek, törletvételi és várakozó résznek, valamint a tanúsítvány kiállításához is biztosítani kell egy megfelelő részt. Mivel ezeknek az alapszabályoknak minden általunk kijelölt helyszín megfelelt, így a hadsereg sem akadékoskodott. Ezen kívül, ami kisebb problémát jelentett, az a tesztek hiánya volt. Szombat estére elfogyott az összes, amit Megyerre hoztak, de addigra sikerült továbbiakat a városba szállítaniuk, így végül is megoldódott ez a dolog.

Ahogy láttam, e hétvégére már jobban felkészültek, sokkal több teszttel érkeztek a katonák, illetve Bős, Dunaszerdahely és Somorja mellett Nagymegyeren szintén lesz egy logisztikai központ, így szükség esetén gyorsan tudják orvosolni az esetlegesen felmerülő hiányt.

Külső szemmel úgy tűnik, elég sok minden az önkormányzatokra hárul az egész tesztelési mizéria kapcsán. Hogyan látja ezt?

Nem tudom, hogy volt máshol, ki hogyan szervezkedett, de én magam nem mondanám azt, hogy kifejezetten ránk lett hárítva minden. A helyiségek előkészítése és a terepszemle az önkormányzat feladata volt, az igaz. Sok mindent hallottam másoktól, viszont én nem látom annyira szörnyűnek a helyzetet. Sok munkánk volt és van az egésszel, de azért feltaláltuk magunkat, és kapunk hozzá némi segítséget is. Ezennel szeretném megköszönni kollégáimnak az odaadó munkájukat, illetve hálás vagyok mindenkinek, beleértve a hadsereget, rendőrséget, tűzoltóságot (hivatásos és önkéntes egyaránt), városi rendőrséget, egészségügyi dolgozókat és az önkénteseket, hiszen munkájukkal mind hozzásegítettek/hozzásegítenek bennünket ennek a nem mindennapi, nagyszabású műveletnek a sikeres megvalósításához.

Szlávik Cyntia