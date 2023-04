Nagyon furcsa dolgot fedeztek fel Kijev felett – kérdés, hogy mi okozta a rejtélyes fényjelenséget (VIDEÓ)

Hatalmas robbanás szemtanúi voltak szerda este 10 óra körül a kijeviek: a város felett egy tűzgömb száguldott át. Az elmúlt időszakban számos orosz légitámadást átélő helyiek körében pánikot okozott a jelenség, a légvédelem légiriadót is elrendelt, ám lehet, hogy ennek nincs köze az országot immár több mint egy éve támadó oroszokhoz – írja a Hvg.

More video of the strange flash in #Kyiv.



We are awaiting official information from the Ukrainian Air Forces. pic.twitter.com/n55vzhlv5k