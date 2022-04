„Nagyon hiányzott már a turnézás” – mozgalmas időszakon van túl a Phoenix RT, és nem vesznek vissza a tempóból

Nincs megállás a Phoenix RT háza táján: az év elején a Dal 2022-ben szerepeltek, azóta pedig már a második videoklipet készítik, túl vannak a Tiszán innen, Dunán Tour koncertsorozaton, és már gőzerővel készülnek a hétvégi nagykoncertjükre. Az utóbbi időszakról a zenekar frontemberét, Puss Tomit kérdeztük.

Fotók: WildungPhoto

Mozgalmas időszakon vagytok túl, alig hogy véget ért A Dal, új klippel rukkoltatok elő.

A Dal 2022-ben való szereplésünk után két héttel jelent meg az új klipünk az Elkéstél című balladánkhoz, mely még a Jelzőfény lemezen volt hallható. Azt gondolom, hogy a zenekar eddigi legborongósabb videóját készítette el az Epix Studio. Elég embert próbáló volt a háromnapos forgatás, de a végeredményt látva úgy gondolom, megérte.

És ha minden igaz, hamarosan egy újabb klippel lepitek meg a rajongókat.

A tervek szerint május végén jelenik meg a videó a Fekete című dalunkhoz, mely szintén a Jelzőfény lemezünk egyik húzó dala. Láttuk az utóbbi koncerteken is, hogy a közönség nagyon éli és velünk énekli az elejétől a végéig, ezért döntöttünk úgy, hogy elkészítjük hozzá a klipet. Közben készülnek az új dalok is, jövőre 10 éves a zenekar és jön az ötödik sorlemezünk is.

Milyen érzésekkel búcsúztatok az idei Daltól?

Hatalmas élmény volt idén is ott lenni, nagy öröm számunkra, hogy beválogattak a 40 legjobb produkció közé, és így fő műsoridőben élőben zenélhettünk a Duna Tv-n. Sajnos nem sikerült továbbjutni, de azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra, hiszen rengeteg megjelenésünk volt és több rádióba eljutott a zenekar, ahol azóta is játsszák a dalainkat.

A napokban lezárult a Tiszán innen, Dunán Tour koncertsorozatotok. Hogy sikerült a turné, melyek voltak a legizgalmasabb pillanatai?

Egy feledhetetlen turné van mögöttünk, imádtuk minden pillanatát. Jó volt a Nova Prospect és Salvus zenekarokkal járni az országot és a budapesti turnézáró hab volt a tortán, hiszen teltházas koncertet adhattunk a Dürer Kertben. Őszintén megvallva már nagyon hiányzott a turnézás, hogy hétvégente útnak induljunk, és a közönségen is jó volt látni a felszabadultságot. Egy tavaszi bulink maradt még ez pedig az április 29-i nagykoncert, utána júniustól indul számunkra a fesztiválszezon, Erdélyben Csíkszeredán startol majd a nyári turné.

A fesztiválszezon előtt viszont még a hazai közönséget is megörvendeztetitek, hiszen az említett nagykoncert Somorján lesz.

Igen, egy rendhagyó és igazi nagykoncert várható a somorjai Pomléban pénteken. Egy igazi rockshow, fantasztikus hang és fénytechnikával, extra látvánnyal. A Rómeó Vérzikkel hosszú idő után lépünk újra egy színpadra hazai pályán, a vendégünk pedig az Anima lesz. Szép napos időt jósolnak hétvégére, szóval minden adott egy hatalmas rockbulihoz.





(fl)