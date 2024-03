Nagyon megalázta a cseh kormány Robert Ficót, Orbán Viktor pedig Donald Trump szavaival kíván boldog nőnapot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: X

Míg a szlovák kormányt nem látja szívesen a cseh kabinet, nem is akar vele közös kormányülést tartani, addig a szlovák köztársasági elnököt és az ellenzéket továbbra is partnerként kezeli a cseh politika. Ma Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke, a parlament alelnöke találkozott Petr Fiala cseh kormányfővel, másfél hét múlva pedig Zuzana Čaputovát fogadja a prágai várban Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Petr Fiala ráadásul két nappal azután fogadt a PS elnökét, hogy bejelentette, kormánya nem akar közös kormányülést tartani Robert Fico kormányával, olyan nagyok a köztük lévő ellentétek. A Šimečkával való találkozó után viszont Fiala a „két ország” közti kiváló kapcsolatokról beszélt.

„A Kramár-villában fogadtam Michal Šimečkát, akivel a külpolitikai kérdésekben egyetértünk, tudjuk, ki az agresszor, ki az áldozat, ls azt is tudjuk, hogy kinek kell mindenképpen segíteni” – írta a cseh miniszterelnök.

Hogy Robert Fico megszégyenítése teljes legyen március 18-án Zuzana Čaputová is meglátogatja cseh partnerét, Petr Pavel köztársasági elnököt Prágában. A szlovák miniszterelnök csak annyit tudott reagálni erre a súlyos külpolitikai kudarcra, hogy kiírta a Facebook-oldalára, hogy a „cseh kormányt mindig szívesen látja Szlovákiában”.

Orbán Viktort csak Donald Trump fogadja

A hivatalban lévő amerikai elnök, Joe Biden – és kormányzata más tagja – sem fogadta az Egyesült Államokban turnézó Orbán Viktort, de a magyar miniszterelnök nagyon elégedett azzal is, hogy Donald Trumppal találkozhat. Szijjártó Péter külügyminiszter azzal fényezte Orbán és Trump mai megbeszélését, hogy a héten már teljesen biztossá vált: Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje, miután a héten utolsó ellenfele is feladta a küzdelmet.

„Elmondhatjuk, hogy a miniszterelnök úr a republikánus kihívóval találkozik néhány órán belül” – méltatta Szijjártó a mai találkozót, amire Trump mar-a-lagói, floridai birtokán kerül sor.

Az uniós vezetők közül feltételezhető, hogy egyedül Orbán Viktor fog találkozni a republikánus elnökjelölttel az őszi választás előtt, pedig Orbán nagyon érzékenyen szokott reagálni arra, ha külföldi politikusok magyar ellenzéki vezetőkkel találkoznak a magyar választás előtt.

Orbán Trump videójával kívánt boldog nőnapot a magyar nőknek, a volt amerikai elnököt azonban több polgári perben is elítélték szexuális erőszak miatt.



Orbán Viktor Donald Trump szavaival kívánt boldog nőnapot

Orbánnak ez a harmadik személyes találkozója Trumppal, ebből az elsőre még Trump elnöki ciklusa idején került sor, az volt az egyetlen alkalom, amikor Orbán a Fehér Házba is eljutott.

Mégsem dönti be a családi költségvetést a talajvízre kivetett áfa

Mégsem drágul 20 százalékkal a vezetékes víz, ahogyan az még szerdán látszott, miután a kormány módosította az áfafizetés szabályait. A Szlovák Vízművek szerint a felhasznált felszín alatti víz ára, és az erre kivetett áfa csak nagyon kis részét teszi ki a vezetékes víz árának, ezért a fogyasztók ezt szinte észre sem fogják venni. A Hospodárske noviny gazdasági lap számítása szerint

egy négytagú család esetében évente kevesebb, mint 1 euróval nőne a víz ára akkor is, ha minden családtag naponta 100 liter vizet elhasznál.

A nők még mindig sokkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak

Továbbra is hatalmas a különbség a férfiak és a nők fizetése között, az utóbbiak hátrányára. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint

egy nő átlagosan 18,8 százalékkal alacsonyabb fizetést kap, mint egy férfi, vagyis a havi átlagkereset a nők esetében 311 euróval alacsonyabb a férfiak fizetésénél.

A férfiak és nők fizetése között a legjelentősebb, 23-24 százalékos különbség a 35-44 éves korosztályban figyelhető meg.

„A nők bizonyos életkorban gyermekvállalás miatt több évre elhagyják a munkaerőpiacot. A fizetési különbségek elmélyülése közvetlenül a munkahelyre való visszatérés után kezdődik, és ezek a jelentős különbségek még évekig megmaradnak” – magyarázta Eva Sadovská elemző.

Az átlagbérben mutatkozó különbséget részben az is magyarázza, hogy a nők általában az alacsonyabb bérezésű iparágakban, szakmákban dolgoznak, és vezető pozícióban is több a férfi, mint a nő. Vannak azonban olyan területek is, ahol a bérkülönbség nem magyarázható az eltérő beosztással vagy munkakörökkel. A legnagyobb bérkülönbség a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások szektorában mutatkozik: ebben az ágazatban egy nő keresete átlagosan 34,3%-kal alacsonyabb, mint egy férfié.

Lajos P. János