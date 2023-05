Már csak néhány nap, és jön a Csallóköz egyik legnagyobb és legvagányabb fesztiválja, a hagyományos bősi motoros találkozó. A fesztivált szervező Csallóközi bikák idén is kitettek magukért, a vendéglista garantálja a sokszínű programot. A Moby Dick együttes már nagyon várja a hétvégi bulit, szeretettel várnak minden rock és metál rajongót a bősi motoros találkozóra, fergeteges hangulatot ígérnek!

Fotó: Moby Dick

A 19. bősi motoros találkozó egyik sztárvendége Magyarország egyik legismertebb és legnépszerűbb rock-metál zenekara, a Felvidéken is népszerű Moby Dick együttes lesz.

Az 1980-as soproni alapítást követően az első három lemezük (Ugass kutya! - 1990, Kegyetlen évek - 1991, Körhinta - 1992) után váltak országosan ismertté. A lemezek a legnagyobb hatású magyar metálalbumok lettek, népszerűségük pedig azóta is töretlen. 2002-es újjáalakulásuk óta folyamatosan koncerteznek és lemezeket készítenek. Tagjai: Schmiedl Tamás - gitár, ének, Schmiedl Balázs – gitár, Gőbl Gábor – basszusgitár, Király Zoltán – dobok.

A zenekar basszusgitárosát, Gőbl Gábort arról kérdeztük, miként készülnek a bősi koncertre, milyen fogadtatásra számítanak, és milyen repertoárral készülnek.

A 19. bősi motoros találkozó vendége lesz a Moby Dick együttes. Jártatok már korábban Bősön?

Nagyon örvendünk, hogy végre Bős is felkerül azon csallóközi települések közé, ahol fellépett a Moby Dick együttes. A régióban sok helyen koncertezünk már: Somorja, Dunaszerdahely, Nádszeg, Csallóközcsütörtök, Bacsfa, Galánta azon települések, melyek emlékként egyből beugranak. 2022 őszén pedig Pozsonyban is koncerteztünk a telt házas Randal Clubban.

Ezúttal egy motoros találkozóra érkeztek, amelynek szervezői a Csallóközi Bikák, az egyik legnagyobb létszámú motoros klub Szlovákiában. Hallottatok már róluk korábban?

Igen, hiszen a jelen kor kommunikációs vívmányai okán sokkal inkább látható immár egy-egy jó szervezői csapat és az általuk felépített fesztiválok, motoros találkozók.

Mennyire áll hozzátok közel a motoros közösség? Esetleg ti is motoroztok vagy motoroztatok korábban?

Mi négy keréken guruló rockbanda vagyunk, és ebből fakadóan a közutakon meglehetősen óvatos fickók. Csak lélekben vagyunk tehát motorosok. (nevet) A rockzene szeretete köt össze bennünket a vagány rockmotoros közösségekkel.

Milyen fogadtatásra számítotok a hétvégén Bősön?

Mi még Csehszlovákiában kezdtük felvidéki koncertjeink sorát. Az első 1989 márciusában Füleken volt. Azóta 22 településen léptünk már fel és 32 koncert áll a felvidéki koncertjeinkkel kapcsolatos házi statisztikánkban. Mindig szenvedélyes fogadtatásban részesített a publikum, és ez így van a jelen időben is.

Szerintem azt respektálja évtizedeken át a közönségünk, hogy egy esetleges nagyobb sikerért nem áldoztuk be azt a zenei stílust, amit immár 35 éve kialakítottunk és napjainkban is képviselünk. Ez igaz a szövegvilágra és a zenére egyaránt.

Van energia a Moby Dick dalokban, és ezt mindenki érzi, aki részt vesz a koncertjeinken.

Mire számíthatnak a rajongók a bősi koncerten? Milyen repertoárral készültök?

80 perces változatos műsorral, amit nehéz best of programként hirdetni, így ezt nem is tesszük. A hangsúly azon lesz, hogy lehetőleg mindenkiből előcsalogassuk az ellazulást és azt a koncertfeelinget, ami miatt érdemes élő bulikra járni. Ezt részben a középtempós dalokkal, részben pedig a sebes gitár-riffekre, dobtémákra épülő nóták révén igyekszünk elérni.

Ezek alapján egy különleges koncerttel és fergeteges bulival készültök. Mit üzentek az esemény iránt érdeklődőknek?

Ne felejtse el senki, hogy szombaton viszonylag korán, 19 órakor kezdődik a Moby Dick műsora. Utánunk pedig nem egy másik rockbanda fog színpadra lépni, így pláne tétje lesz annak, hogy mindenki legyen ott időben. Érdekes kísérletnek tartjuk, hogy zenei műfaj tekintetében eltérő produkciók követik egymást a színpadon. Reméljük, jól sül el, és minden jelenlévő jól fogja magát érezni a Csallóközi Bikák motoros találkozóján!

Rajtunk biztos nem fog múlni! Várunk szeretettel minden rock, metál rajongót Bősre!

Jegyek a helyszínen kaphatóak! Minden bizonnyal rengetegen lesznek, érdemes lesz tehát időben érkezni, és ezáltal megszerezni a jegyeket a kétnapos fesztiválra.

Íme a részletes program:*

Péntek (május 26.)

16:00 ÁFIUM

18:00 ROCK FANATIC

20:00 ZORALL

22:00 CHARLIE

00:00 JUMP ROCK BAND

Szombat (május 27.)

17:00 MADNESS

19:00 MOBY DICK

21:00 BSW

22:30 DR. BRS

23:30 BURAI

00:15 NEW LEVEL EMPIRE

*(a programváltoztatás jogát fenntartják)

Tudj meg többet a Csallóközi bikákról és bősi motoros találkozókról, kövesd őket a Facebookon is!



(PR-cikk)