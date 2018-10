Nagyot durrant egy műsorajánló. A legnagyobb szlovák karlendítéssel lett beharangozva

A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) A legnagyobb szlovák című műsorához készített műsorajánlót, melyben feltűnt Jozef Tiso, a második világháborús szlovák állam elnökének képmása is, a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) és a rendőrség is vizsgálja. Ezt az információt Andrea Predajňová, a Főügyészség szóvivője erősítette meg a TASR hírügynökségnek. A készítők végül úgy döntöttek, Tisót kizárják a műsorból.

„Az ÚŠP ügyésze utasította az ügy kivizsgálására a NAKA Nemzeti Terrorellenes Egységét” – pontosított a szóvivő. Az ügyész szerint a rendőrségnek azt kell megvizsgálnia, hogy sor került-e az alapvető emberi jogok eltiprására irányuló mozgalom alapításának, támogatásának, vagy propagálásának bűncselekményére, illetve az ilyen mozgalmakkal való rokonszenv kinyilvánításának vétségére.

Az RTVS műsorajánlója sok negatív kritikát vont maga után. Felháborodását fejezte ki miatta egy holokausztszervezet és egy zsidó szervezet is. A készítők végül úgy döntöttek, Tisót kizárják az RTVS műsorából. Ezt szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be Jaroslav Rezník, az RTVS vezérigazgatója. „Nem lehet majd szavazni olyan személyre, akit jogerősen elítéltek háborús bűnökért, emberiség ellen elkövetett bűncselekményekért vagy hazaárulásért, és nem rehabilitáltak” – mondta.

Rezník hangsúlyozta, hogy a műsorajánlóval az RTVS nem adott tippet arra vonatkozóan, hogy kire kellene szavazni, és nem nyilvánított véleményt egyetlen konkrét személlyel kapcsolatban sem. Úgy véli, az ajánlóról szóló vita elfedte az egész projekt lényegét. Hozzáfűzte: hasonló helyzet alakult ki korábban a műsorral összefüggésben más országokban is, például Németországban, Ausztriában, Csehországban vagy Oroszországban.

Peter Núňez, a program producere elmondta: Jozef Tiso szerepeltetése az országos ankétban nem egy „amatőr, önkényes döntés volt” az RTVS vezetősége részéről, hanem azt a felkért szakértőkkel folytatott, hosszas szakmai egyeztetés előzte meg. Hozzátette: az ankét szakfelelőse Dušan Kováč történész. Núňez őt idézve jelentette ki: „Jozef Tisónak szerepelnie kellene az ankétban, és egy széles körű társadalmi vita tárgyává kellene tenni a személyét és a korát is.” A producer sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy egy személy körüli hisztéria háttérbe szoríthatja az egész műsor lényegét. Reméli, hogy még lesz alkalom Tiso szerepét tabuk nélkül megvitatni a közszolgálati televízióban.

Ľuboš Machaj, az RTVS történelmi programokkal foglalkozó munkatársa szerint a projekt célja, hogy nyilvános vitát indítson nemcsak a médiában, hanem például az iskolákban is. „A fiatal generáció egyes történelmi összefüggésekről nagyon keveset tud. Ha a fiatalok nem kapnak megfelelő választ a kérdéseikre, gyakran nyitottakká válnak az összeesküvés- vagy más elméletekre, és nő a szélsőséges nézetek támogatottsága” – tette hozzá. Úgy véli, Jozef Tiso szerepét és korát nem csupán egy szűk csoportnak kellene megvitatnia.

Az RTVS projektje, A legnagyobb szlovák című ankét november 1-jén indul, és május 1-jéig tart. Az ankét célja, hogy széles körű társadalmi vitát generáljon az ország történelméről, a nagy történelmi személyiségekről, bemutatva pozitív és negatív oldalukat is.

A legnagyobb szlovák című műsor a BBC The Greatest Britons című, 2002-es műsorának mintájára készült, melynek győztese Winston Churchill lett. A programot 24 további ország is átvette, köztük Csehország is, ahol a legnagyobb cseh címet IV. Károly nyerte el.

