Nagyot kajálhattak a népek tegnap Nemeshodosban

A szombat reggeltől zajló programokra nagyon sokan érkeztek szerte a Csallóközből, de még Mátyusföldről is. Mindjárt reggel fél kilenckor kezdetét vette a Ki mit tud? főzőverseny, ahol tetszőleges bográcsos ételeket lehetett készíteni, melyeket szakmai zsűri bírált el. Ugyanekkor kezdődött a kispályás focikupa, majd egy órával később rajtoltak a Fut a falu futóverseny résztvevői. A legkisebbek számára 200 méteres táv volt kijelölve, a vállalkozóbb kedvűek és kitartóbbak pedig az 5 kilométeres távot célozták meg.

Közben már készülődtek a gyereksarokban is a legkisebbek fogadására, ahol akadálypálya, kicsi és egy nagy ugrálóvár, pónilovaglás és körhinta várta a gyerekeket. Itt kapott helyet a Kakadémia gyereksarok is, ahol napközben rajzverseny és ügyességi versenyek zajlottak. Délben a kicsiket a Glamour zenekar szórakoztatta.

„Az elmúlt nyolc év alatt a Nemeshodosi Nagy Lakoma egy hatalmas kulturális és kulináris fesztivállá nőtte ki magát, mely a hozzáértők szerint régiónk második legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye a Csallóközi Vásár után. Ha a számokat is nézzük, akkor az első évben 2500 vendéget vonzó Lakoma elérte azt, hogy több ezer ember fordul meg rajta évről évre. Ezt mutatta a tegnapi rendezvény is, hiszen az esti órákban a területen alig lehetett mozdulni, parkolóhelyet alig találtak a kocsival érkezők. A vendégek pedig nem kizárólag hodosiak voltak, de elég volt megnézni a parkoló gépkocsik rendszámait, hiszen találhattunk közöttük nyitrai, vágsellyei, galántai, tapolcsányi, érsekújvári és még sorolhatnánk, hogy milyen jelzésű autókat. Ez is azt jelenti, hogy nemcsak a falu, de a járás határait is rég kinőtte már a rendezvény” – magyarázta Balódi László polgármester.

A rendezvénynek már akkora reklámkampány sem kellett, mint az elmúlt években, hiszen számos visszajáró vendég érkezik évről évre, sőt, a községi fesztivál híre már szájról szájra is terjed.

Minden évben jó alkalom a rendezvény a hodosi önkormányzat számára, hogy erősítsék a baráti kapcsolatokat a határon túli testvértelepülésekkel. Ebben az évben is megtisztelték a rendezvényt a romániai Székelyhodos és Jákóhodos, a szlovéniai Őrihodos, a szerbiai Bácsfeketehegy, illetve a magyarországi Domony és Somlószőlős települések küldöttségei.

Számos látogató nehezményezte, hogy az előző évekhez képest a két eurós belépődíjat öt euróra emelték. „Sokan szóvá tették a belépők árát, ám Hodos község önkormányzata ehhez a részéhez a fesztiválnak nem szeretne és nem is tud hozzászólni, ugyanis nem az önkormányzat a főszervező. Hodos község vezetésének mindig egy feltétele volt, hogy a hodosiak számára a fesztivál ingyenes legyen. Ezt be is tartják minden esztendőben” – szögezte le Balódi.

A szervezők a belépőkkel kapcsolatban elmondták, hogy a hasonló nagyszabású rendezvények esetében ez a belépő nem is drága. „Az ilyen események megszervezése körül, az infrastruktúra kiépítésével kapcsolatban, illetve a fellépők, a színpadtechnika, a hangosítás biztosítása szempontjából rengeteg kiadás van. Véleményünk szerint, ha az emberek színvonalas kultúrműsort szeretnének, akkor az öteurós belépő, ami mellé az emberek még egy két euró értékű tombolajegyet is kapnak, nem sok” – mondta Varga Balázs az egyik szervező. Példaként hozta fel azt a lányt, aki a belépője mellé kapott egyetlen tombolajeggyel nyerte meg a fődíjat, egy Fiat 500 típusú személygépkocsit.

„Azt gondolom, nem lehet nehezményezni a belépő árát, mert jó fellépőink voltak, színvonalas műsort tudtunk nyújtani. Ha megnézzük a környék többi fesztiválját, szinte mindenhol drágább a belépődíj” – szögezte le a szervező.

A belépődíj ellenére a „nem hodosiak” is érkeztek szép számmal. A délelőtti ingyenes programok után a délután pedig már a szórakozás és a kulináris élvezetek jegyében telt. A nagyszínpadon felléptek többek között a Csallóközi Néptáncegyüttes kis- és nagy csoportja, a Liver Sing zenekar Kolonyból, a hazai citerások és a Megmaradásunkért Kultúrcsoport. Este Radics Gigi, a Csallóköz Kincsei több mint egy tucat zenészből álló formáció és Molnár Ferenc Caramel fellépése vonzotta a tömegeket. Éjfél után a Tip Top Band húzta a talpalávalót.



