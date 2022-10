Nagyot megy a neten a somorjai rapper, aki Rytmust dolgozott át magyarra, Majkáékat pedig szlovákra!

Bokort Gábor, akit rapperként Boki néven ismer a hazai publikum, szeptember végén dolgozott fel két magyar slágert is szlovákul, illetve egy szlovákot magyarul.

Boki (Forrás: Facebook)

Majka, Curtis és BLR Belehalok c. megaszámát, valamint BSW-től a Mióta elhagytál c. szerzeményt.

Boki korábban bemutatkozott a Cseh-szlovák szupersztárban, jelenleg több mint 52 ezren követik a Facebookon, 42 ezren az Instagramon, és közel 75 ezren a YouTube-csatornáját.

Mindegyiken megtekinthetőek a slágerei, a két feldolgozás kapcsán pedig azt írta, hogy sokan kérték tőle, hogy dolgozzon fel valamilyen magyar szerzeményeket, ő ennek tett eleget, és rögtön a Belehalokkal kezdett, majd nem sokkal később jött is a BSW-szerzemény. Megtette egyébként ugyanezt fordítva is, Rytmus dalát, a Cigánsky sen címűt is átdolgozta magyar nyelvre.

