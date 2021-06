Nagyszabású koncerttel ünneplik az újranyitást New Yorkban

Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni "újjászületésének" megünneplésére.

Fotó: AP

A fellépők névsora még nem ismert, de Bill de Blasio főpolgármester szerint az óriáskoncert "egy csodálatos, emlékezetes, életre szóló fénypontja lesz" az újranyitást ünneplő egyhetes rendezvénysorozatnak.

A hangverseny pontos időpontját sem közölték még, de a The New York Times úgy értesült, hogy

a koncertet augusztus 21-én tartják a park Nagypázsitján.

A lap azt is tudni véli, hogy a közönséget két részre, beoltottakra és beoltatlanokra osztják, és a jegyek 70 százalékát a beoltottaknak tartják fenn.

A minőségre garanciát látszik nyújtani, hogy

a főpolgármester a szervezéssel Clive Davis 89 éves zenei producert bízta meg, aki korábban olyan nagy sztárokkal dolgozott, mint Janis Joplin, Bruce Springsteen vagy Whitney Houston.

Davis azt mondta a The New York Times-nak, hogy nyolc nagy sztár részvételével számol, a háromórás koncertet televíziók is közvetítik világszerte, a jegyek többségét pedig ingyenesen osztják szét a New York-iak között.

A Central Park szívében, a Nagypázsiton már több legendás nagykoncertet tartottak, köztük Simon és Garfunkel 1981-es koncertjét és a Global Citizen 2019-es fesztiválját, amelyen 60 ezren vettek részt.

New York városában a felnőtt lakosság már több mint 63 százaléka megkapta legalább az első védőoltást, és Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfőn azt közölte, hogy a 70 százalékos beoltottság elérésekor feloldják a még meglévő járványügyi korlátozások többségét is.

MTI