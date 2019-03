Nagyszarvai önkormányzat: Elhatárolódunk attól, hogy nemzetiségi okokból nem alapítunk szlovák alapiskolát!

2019. január 7-én a nagyszarvai községi hivatal kézhez kapott egy levelet Információ az új törvényről és ismételt kérvény az alapiskola gyorsított megalapítására címmel, amelyben az Iniciatíva BKZ Polgári Társulás szlovák tannyelvű alapiskola megnyitását kéri a községben. A levélhez egy kérdőívet csatoltak, azoknak a szülőknek a nyilatkozatát, akik gyermeküket a Nagyszarván létesítendő szlovák oktatási nyelvű alapiskolába kívánnák beíratni. A kérdőívben az állt, hogy a 2019/20-as tanévben tizennégy első osztályos diák látogatná a szlovák alapiskolát, akik közül hatan nagyszarvai lakosok, a többi pedig a környező falvak polgárai.

„A lista ellenőrzése során kiderült, hogy hatuk közül csak hárman szerepelnek a nagyszarvai lakossági nyilvántartásban. A többi érdeklődőnek (tizennégyből tizenegynek) a környező falvakban van a lakhelye. A továbbiakban kiderült az is, hogy az egyik kérdőív valótlan adatokat tartalmazott. Miután kapcsolatba léptünk a feltüntetett szülővel, ő úgy nyilatkozott, hogy semmilyen kérdőívet nem írt alá, és nem érdekli a nagyszarvai szlovák tannyelvű iskolába való beíratás. A 2020/21-es tanévre a kérdőíven nem tüntettek fel egyetlen gyermeket sem, míg a 2021/22-es tanévre két érdeklődő gyermek volt feltüntetve” – olvasható a nagyszarvai önkormányzat álláspontjában.

A közleményre reagálva az Iniciatíva BKZ polgári társulás leszögezte, az önkormányzat által említett kérdőívvel kapcsolatos csalást elutasítják, és állítják, minden egyes támogató a polgári társulás tagjai előtt írta alá azt.



Az Iniciatíva BKZ polgári társulás tagjai a március 7-i sajtótájékoztatón (Fotó: Paraméter)

A falu ezt követően megszólította az érintett községeket azzal a kéréssel, hogy az adott témában foglaljanak állást. A környező községek, Macháza kivételével, úgy tájékoztatták őket, hogy nem regisztráltak semmilyen, szlovák iskola létesítésével kapcsolatos kérelmet. A macházai diákok a nagylégi alapiskolát látogatják.

Közben az Iniciatíva BKZ levelében arra is rámutatott, hogy egyházgellei gyermekek is igényelnék a szlovák alapiskolát Nagyszarván. „Névtelen internetes felmérést végeztek a gellei szülők körében, és ez alapján a községből huszonhárom gyermek látogatná a szlovák alapiskola különböző évfolyamait. Gelle község hozzánk eljuttatott állásfoglalásában viszont az áll, hogy részükre a szlovák tannyelvű oktatás megfelelően biztosított Dunaszerdahelyen, ahová jó a közlekedés is” – áll a község közleményében.

Közös iskolakörzet Bőssel, majd Léggel

2017 vége óta Nagyszarva közös iskolai körzetet hozott létre a szlovák nyelven tanulók számára Bőssel, amelyet a nagyszombati Kerületi Oktatásügyi Hivatala is jóváhagyott. A bősi szlovák alapiskolába Nagyszarváról egyetlen gyereket sem írattak be a szülők, holott a falu buszjáratot biztosított a Slovak Lines vállalat által a közös iskolai körzet alapítási szerződésének aláírásakor.

A polgári társulás képviselői ezt azzal magyarázzák, hogy egy hatéves gyereknek nem megfelelő megoldás ennyit utazni. „A szülők közül senki nem hagyja, hogy kisgyermeke több tíz kilométereket utazzon. Ez a körzet ráadásul jelenleg a törvénynek azt a kritériumát sem teljesíti, miszerint az iskolakörzetnek 6 kilométeren belül kell biztosítania az oktatást” – olvasható a szlovák szülők álláspontjában.



Fotó: TASR (archív)

„Mivel községünkben a szlovák alapiskola látogatása iránt három állandó nagyszarvai lakhellyel rendelkező gyermek szülője érdeklődött, ezért 2019 januárjában önkormányzatunk tárgyalást kezdeményezett Nagylég községgel a közös iskolai körzet megalakításáról. A nagylégi alapiskolát falunkból már jelenleg is látogatják diákok, hiszen közelebb van, mint Bős. A nagylégi szlovák tannyelvű iskola 1967 óta működik, teljesen felszerelt, és jó referenciákkal rendelkezik. Ugyanolyan távolságra fekszik Nagyszarvától, mint a somorjai Bél Mátyás szlovák alapiskola, amellyel közös iskolai körzetünk volt 2017-ig” – tájékoztatott a község polgármester, László Zoltán.

Lég képviselőtestülete 2019. január 17-én jóváhagyta a közös iskolai körzet létrehozását Nagyszarvával a szlovák tannyelvű alapiskola 1.–9. évfolyamai számára. Ehhez hasonlóan február 21-én Nagyszarva képviselőtestülete is jóváhagyta a közös iskolai körzet létrehozását Léggel a szlovák tannyelvű alapiskola 1.–9. évfolyamai számára, és a környező községek is kérték a közös iskolai körzet kialakítását Léggel. A Híd és az MKP oktatási szakpolitikusai is egyetértenek abban, hogy a nagyszarvai önkormányzat következetesen élt a törvény adta jogával a légi iskolakörzethez való csatlakozással kapcsolatban.

A polgári társulás szerint viszont a légi iskolakörzet csupán ideiglenes megoldást jelent a szlovák anyanyelvű gyerekek számára, szerintük ugyanis az elkövetkező négy évben kimeríthetik a légi szlovák alapiskola kapacitását.

Az önkormányzat elhatárolódik attól, hogy nemzetiségi okokból nem akarnak alapítani szlovák alapiskolát

„Bántónak találjuk azt a félrevezető kampányt, amely a Nagyszarván létesítendő szlovák alapiskola témájában kialakult. A BKZ megbízásából egy PR ügynökség által március 7-én szervezett sajtótájékoztatón olyan valótlan állítások hangzottak el, amelyek a nyilvánosság körében azt a benyomást kelthetik, hogy nemzetiségi okokból nem akarjuk megalapítani a szlovák alapiskolát Nagyszarván. Ettől elhatárolódunk!”

– áll a község álláspontjában, amelyben arra is kitérnek, hogy az önkormányzati képviselők kötelesek a község vagyonával úgy gazdálkodni, hogy az előnyös és hatékony legyen, elsősorban a község lakói számára.

Az Iniciatíva BKZ állásfoglalásában elutasítja, hogy valótlan dolgok hangzottak el a márciusi sajtótájékoztatójukon, és azt kifogásolják, hogy a községben zárt ajtók mögött folytak egyeztetések a kialakult helyzettel kapcsolatban.

„Nem gondoljuk, hogy néhány (3), nagyszarvai álladó lakhelyű gyerek számára célszerű és hatékony volna szlovák tannyelvű alapiskolát létesíteni Nagyszarván, amelynek alapítója (és fenntartója) Nagyszarva község lenne. Jóval célszerűbbnek tűnik közös iskolai körzet kialakítása olyan községgel, ahol ilyen iskola már működik, főleg akkor, ha ennek az iskolának szabad kapacitásai is vannak Nagyszarváról érkező tanulók fogadására” – zárta a polgármester.



(fl)