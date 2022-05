Nagyszombat megye aránylag jól teljesít, de országosan minden hatodik gyermek él szegénységben

A legfrissebb, 2021-ben véglegesített felmérési eredmények szerint minden nyolcadik szlovákiai állampolgárt fenyegeti a jövedelmi szegénység, ami azt jelenti, hogy vagy 660 ezer ember kénytelen aránylag nagyon kevés pénzből megélni. A Szlovák Statisztikai Hivatal mérései azt mutatják, hogy első ízben fordul elő, hogy a szegénység kockázatának a mértéke az ország összes megyéjében megnőtt, és ez kiváltképpen érvényes Eperjes megyére. Nagyszombat megyében az országos átlagnál jobb a helyzet.

Illusztráció (AP/TASR)

A szakértők a világjárvánnyal sújtott 2020-as adatokat vizsgálva jutottak arra, hogy a lakosság 12,3 százaléka van kitéve a jövedelmi szegénységnek. Ez azt jelenti, hogy az érintettek olyan háztartásokban élnek, melyek bevétele nem éri el az országos szegénységi küszöböt. A legveszélyeztetettebbek közé tartoznak a több gyermekes háztartások, valamint az egyszülős háztartások. A bevételek alapján számított szegénység 660 ezer embert érint, ami 45 ezerrel több az egy évvel korábbi adatoknál. Öt év javulás után először fordul elő, hogy megnövekedett a szegénység kockázata, mégpedig 0,9 százalékponttal, azaz a 2020-as 11,4 százalékról a "mostani" - azaz a 2020-as felmérések alapján 2021-ben megállapított - 12,3 százalékra. Ezzel visszahuppantunk a 2018-as év szintjére.

Érdekesség, hogy a szegénységi küszöböt meghatározó összeg éves viszonylatban csökkent, ami alátámasztja azt, hogy a 2020-as esztendőben kissé zsugorodott a lakosság összjövedelme. Egy egyszemélyes háztartásban ez körülbelül 11 eurós visszaesést jelent, és így érte el a havi 424 eurót. Egy kétgyermekes családnál (kettő felnőtt és kettő 14 év alatti gyerek) a határ havi 890 eurót tett ki, ami a korábbi évhez képest 24 euróval kevesebb.

A korcsoportokat tekintve a legfiatalabb, 18 év alatti gyerekek a leginkább veszélyeztetettebbek, szinte minden hatodik gyermek él olyan háztartásban, amelyiknek a jövedelme a szegénységi küszöb alatti. A Covid-járvány egy év leforgása alatt 17,0%-ról 17,6%-ra növelte a szegénység kockázatának kitett gyermekek arányát. „Majdnem kétszer annyi gyerek élt a jövedelmi szegénységi küszöb alatt, mint amennyi nyugdíjas. Szlovákiában a jövedelmi szegénység által veszélyeztetett lakosság több mint egynegyedét a gyerekek teszik ki” – nyilatkozta a hivatal szakembere, Róbert Vlačuha.

Az ilyen mérések végzése óta először fordult elő, hogy az ország mind a nyolc megyéjében nőtt a szegénység által veszélyeztetettek aránya. A legmagasabb szegénységi ráta Eperjes megyét sújtja, utána a besztercebányai régió és a Kassai kerület következik, tehát az ország keleti fele nehezebb helyzetben van. A legnagyobb arányban az eperjesi régióban nőtt a szegénységi küszöb alatt élők mértéke (17,2%-ról 19,2%-ra). Besztercebánya megye hasonló eredményt ért el, de a növekmény nem volt ekkora (18,3% - 19,1%).

A jövedelmi szegénység legkevésbé a fővárosi régiót érinti, ahol az országoshoz képest majdnem 70 százalékkal jobb a helyzet. Pozsony megyében ugyanis ez a mutató mindössze 4 %-os, az országos12,3 százalékkal szemben, és az évközi növekmény is csupán 0,3 százalékpontnyi volt. Trencsén megye is aránylag jól teljesít. Itt 5,8 százalékos a vizsgált rászorultak mértéke, és az országos átlag alatti a szegénység a nyitrai és a nagyszombati régiókban is.

Az EU SILC megnevezésű uniós felmérést a szakemberek az Európai Unió mind a 27 tagállamában elvégzik, egységes módszertant használva. A szlovákiai kutatáshoz mintegy 7 ezer véletlenszerűen kiválasztott háztartás adatait használták fel.

Az ENSZ már másfél éve jelezte, a koronavírus miatt drámaian megugrik a szegénység, ami leginkább az rászoruló országokat érinti majd.

(ŠÚ SR/para)