A NAKA meg van róla győződve, hogy Kažimír is tudott mindenről, és megvolt a maga helye Ficóék bűnszervezetében

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) vizsgálótiztja által írt határozat szerint, mely alapján meggyanúsították Robert Ficót és Robert Kaliňákot, Peter Kažimír, a második és harmadik Fico-kormányok pénzügyminisztere, jelenlegi jegybankelnök is tudott arról, hogy a Pénzügyi Hatóságtól szerzett információk alapján készülnek lejáratni Andrej Kiskát, illetve hogy a Smer szervezte meg Kiska cégének adóügyeivel kapcsolatos információk kiszivárogtatását. Egyszersmind jelen volt, vagy minimálisan tudott az ez ügyben a Kormányhivatalban lezajlott találkozókról, melyek egyikén Norbert Bödör nyitrai oligarcha is részt vett.

Peter Kažimír (Archív felvétel)

Erről pedig nem is akármilyen tanúk csiripeltek, hanem František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság korábbi elnöke, illetve Ľudovít Makó, az említett szerv bűnügyi hivatalának egykori vezetője - írja a Denník N.

Kažimír az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem kívánt válaszolni, és azzal érvelt, hogy a nyomozás előkészítő szakasza zajlik, amit nem szeretne befolyásolni. "Amennyiben kihallgatnak tanúként, válaszolok az illetékes szervek képviselőinek kérdéseire" - fogalmazott.

A Denník N közölte azt is, hogy Kažimír tavaly egyébként már cáfolta egyszer, hogy részt vett volna a találkozókon vagy tudott volna azokról.

A jegybankelnökről pedig tudni kell, hogy az egyik korrupciós ügyben ő maga is gyanúsítottként szerepel. Imrecze vallomása szerint ugyanis 50 ezer eurós kenőpénz ment rajta keresztül, illetve tulajdonképpen ő lehetett az, aki adta. Panaszt tett a meggyanúsítása ellen, de azt az illetékes szerv elvetette. Ezt követően pedig az Aktuality.sk szerint a Legfőbb Ügyészséghez fordult, mégpedig annak érdekében, hogy a 363-as paragrafus alapján szüntessék meg az ellene folyó eljárást.

Az említett vallomások egyikében egyébként az szerepel, hogy amikor Imrecze és Makó mentek az egyik találkozóra a Kormányhivatalba, Kažimír várta őket a hivatal kertjében , és azt kérdezte, megvan-e minden, majd azt mondta nekik, hogy fent már várják őket. A Pénzügyi Hatóság, és annak vezetői egyébként éppen alá tartoztak. Minderről Makó beszét, de nem világos, hogy Kažimír is velük ment-e oda fel, a miniszterelnök irodájába.

Imrecze viszont egy olyan konkrét találkozóról is beszélt, melyen Kažimír jelen volt. Állítása szerint a többieknél később érkezett, és amikor a többiek éppen a miniszterelnöki iroda hátsó helyiségéből mentek át az elsőbe, az ott lévő Kažimír Bödört meglátva, kissé megdöbbenve azt mondta: fúúú.

Imrecze egyébként azt is elmondta, hogy ekkor ő épp Bödörnek ecsetelte, mennyire részletesek azok az információk, amelyeket Kiskáról névtelenül kiszivárogtattak, Bödör pedigerre azt válaszolta, hogy még jó, hiszen költséges és nehéz volt beszerezni azokat. Imrecze egyébként azt is mondta a nyomozóknak, hogy őt és Kažimírt is aggasztotta, hogy a Pénzügyi Hatóságot ilyen célokra használják fel.

Arról is beszélt, hogy Fico azért hívta akkor Kažimírt a Kormányhivatalba, mert azt szerette volna, ha a pénzügyi bizottság foglalkozna a parlamentben az akkor még elnök Kiska kampányfinanszírozási ügyével. A parlament pénzügyi bizottságát akkor Ladislav Kamenický vezette, aki máig a Smer képviselője. Amikor viszont Kažimírt kinevezték jegybankelnökké, ő volt az, aki váltotta a pénzügyminiszteri poszton.

A NAKA határozatában az is szerepel, hogy a Fico és Kaliňák által vezetett bűnszervezetben Kažimírnak is megvolt a maga része. Ő volt az, aki lehetővé tette, hogy Imrecze, aki Kaliňák embere volt, a Pénzügyi Hatóság élére kerüljön.

Imrecze a magánszférából érkezett és beszélt arról is Kaliňákkal, hogy korábbi cégénél, az SAP Slovensko nevű cégnél 280 ezer eurót keresett évente. Kaliňák pedig Imrecze vallomása szerint azt javasolta neki, hogy keresse fel a smeres oligarchát, Jozef Brhelt, és egyezzen meg vele egy 200 ezer eurót kitevő éves pénzügyi kompenzációról. A hivatal élén töltött minden teljes évéért kapta, ezáltal több mint egymillió euróra tehetett szert.

Imrecze beszélt arról, hogy a pénzügyminisztérium vezető tisztviselői ilyen egyezségek alapján tevékenykedtek, és egy alkalommal Kažimír őt is megkérdezte, hogy megszületett-e már az "egyezség".

(Denník N)