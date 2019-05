A NAKA-val nézhet farkasszemet, aki szegregálta volna a roma kislányt a templomban

Korábban beszámoltunk róla, hogy a szülők némelyike nem akarta, hogy az elsőáldozók közt lévő roma kislány is saját gyerekeik közé üljön. Azt szerették volna elérni, hogy ültessék külön. A roma kislány édesanyja osztotta ezt meg a Facebookon, és nagy vitát váltott ki vele.

"Meg tudnák nekem mondani, hol nyújthatok be panaszt a plébánia ellen diszkrimináció miatt? Abszolválnunk kell, illetve a lányomnak az elsőáldozást, voltunk gyónni is, azok a szülők meg azt akarták, hogy az én lányom ne üljön elöl az övéikkel, hogy nekünk mint családnak hátul kellene ülnünk" - mesélte az édesanya, majd elárulta azt is, hogy később kapott egy olyan ajánlatot, hogy a kislánya külön is elsőáldozhat.

A helyzetet végül az oldotta meg, hogy Jozef Viskupič megyeelnök fia is az elsőáldozók közt volt, ennélfogva ő is jelen volt a templomban. Amikor megérkezett, akkor értesült minderről, majd beszélt a káplánnal, elmondta neki, hogy a szegregáció elfogadhatatlan.

(TASR)