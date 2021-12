Noha rengetegen meghalnak a fertőzés következtében, az orvosok azért néhány jó hírről is be tudnak számolni, ami elsősorban az ő munkájukkal kapcsolatos, illetve az ő munkájuknak köszönhető.

Peter Sabaka (Fotó: TASR)

Az infektológus Peter Sabaka közösségi oldalán kifejtette, hogy ugyan úgy tűnhet, hogy a fertőzöttek gyógykezelése rendszerint csalódással végződik, és rengeteg a sikertelen beavatkozás, ezzel szemben akadnak pozitív történetek is.

"A pandémia elleni harcban értünk el sikereket. Az elmúlt csaknem két év alatt olyan gyógykezelési módszereket sikerült kifejleszteni, melyek naponta emberéletek ezreit mentik meg. Ismerünk már hatékony módszert a Covid-19 súlyos lefolyásának kezelésére, és hamarosan rendelkezésre állnak majd olyan gyógyszerek is, amelyek ennek az állapotnak a megelőzésére szolgálnak. Nem utolsó sorban pedig itt vannak a vakcinák, többfajta is, és hamarosan újabbak állnak majd rendelkezésünkre" - emlékeztetett.

Elárulta azt is, hogy a kórházban, ahol dolgozik, nap mint nap tanúi apró sikereknek, amikor valakinek javul az állapota, vagy már kevesebb oxigénre szorul, sikerül lecsatlakoztatniuk a magasnyomású oxigénterápiáról. "Nap mint nap sikerül valakit levennünk a sírásó lapátjáról" - szögezi le.

Hozzátette, hogy ugyanakkor bármennyire is igyekeznek, mindenkit nem tudnak megmenteni. Akadtak viszont olyan 60 év felettiek, ketten, akiket magasnyomású oxigénterápiával kezeltek az intenzív osztályon már több mint két hete, de sikerült annyira javítaniuk az állapotukon, hogy áthelyezhették őket az intenzív osztályról alacsonynyomású oxigénterápiára, így a helyüket az intenzíven mások foglalhatták el.

"Ugyancsak sikerült levennünk a magasnyomású oxiterápiáról egy fiatalabb és egyébként egészséges állapotos nőt, aki most már jó úton van haza, és reményeim szerint ő és a baba is jól lesznek. Emiatt különösen örülök. Kollégáimnak az aneszteziológiáról pedig sikerült visszahozniuk egy 40-es nőt mesterséges lélegeztetésből, akit még az én szolgálatom alatt intubáltunk" - fogalmazott. Az elmúlt két évünk a pokolban sok reménytelenséget, fájdalmat és szenvedést eredményezett. De számos kisebb és nagyobb sikerélményt is" - húzta alá.

(Čas.sk)