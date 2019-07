Napfogyatkozás közben készített képeket a Földről a Hold körül keringő műhold

A Harbin Műszaki Intézet által megalkotott mikroműhold a Hold körül kering, eközben készített képeket a Földről a szerdai napfogyatkozás alatt. A 47 kilogramm súlyú eszközt 2018. május 21-én küldték fel az űrbe a Csüecsiao kommunikációs műholddal együtt.

A mikroműholdon egy 20 grammos minikamera készít rövid időközönként képeket. Automata expozícióval működik, a kamera látómezejének minden esetben a Hold egy meghatározott területét kell érzékelnie ahhoz, hogy az exponáljon.

A teljes napfogyatkozáskor a műhold éppen a Hold távolabbi oldala felett repült. Így azelőtt és azután, hogy a Hold kitakarta a Földet, megfelelőek voltak a körülmények ahhoz, hogy a kamera képet készítsen a Földről, melyen látható, amint a bolygóra rávetül a Hold árnyéka.

This is a picture of the shadow of the Moon cast onto Earth captured from lunar orbit—one of the first such views ever—on July 2, 2019 by the DSLWP-B satellite and received by the Dwingeloo Telescope in The Netherlands. (Cropped and color-adjusted) ht @AJ_FI @radiotelescoop pic.twitter.com/s8Gtmsa5Qh