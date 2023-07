A Naphoz hasonló csillagok születéséről küldött felvételeket a Webb-űrteleszkóp

A fotókon a Földtől mintegy 390 fényévre lévő Rio Opiuchi csillagközi felhőben mintegy 50 csillag születése látható, amelyek többsége a Naphoz hasonló. A nyilvánosságra hozott felvételek a bolygók keletkezésének azt az állapotát mutatják, amelyben a Nap is létrejöhetett - olvasható a szakmai beszámolóban.

- írta a képek bemutatása előtt Bill Nelson, a NASA igazgatója, aki a fotókat "impresszionista mesterművekhez" hasonlította.

