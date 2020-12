Napok óta titkolja a miniszterelnök-helyettes, hogy betartotta-e a szabályokat, amikor hazautazott a mutáns vírustól szenvedő Angliából

Az akkor - azaz tíz napja - érvényes óvintézkedések értelmében az volt érvényben, ha valaki Britanniából érkezett Szlovákiába, akkor 72 órásnál nem régebbi tesztre volt szüksége. Ha nem tudott ilyet felmutatni, akkor karanténba kellett mennie az illetőnek. A miniszterelnök-helyettes nem vonult karanténba, hiszen kormányülésre is járt, és még egy sajtótájékoztatón is részt vett. Most a kormány azon tagjaihoz tartozik, akik elkapták a koronavírust.