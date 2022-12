Napokkal később holtan találták meg az eltűnt férfit, fia a rendőrök hozzáállását bírálja

November 16-án nyoma veszett egy 68 éves férfinek Pozsonyban, napokkal később pedig holtan találták meg. Fia, a 42 éves Tomáš szerint a rendőrök nem tettek meg mindent édesapja megtalálásáért – írja a Čas.sk.

Karolnál idősebb korban szívproblémákat és asztmát állapítottak meg, valamint Alzheimer-kórban is szenvedett. Ennek ellenére nem szorult állandó felügyeletre – gondozónők jártak hozzá naponta, valamint a lakása is be volt kamerázva.

November 16-án viszont elment otthonról, és nem tért vissza. Dublinban élő fia hívta a rendőröket, azok pedig biztosították afelől, hogy „minden szükséges intézkedést megtettek, nem Amerikában vannak, ahol az emberek eltűnnek, és mindjárt másnap holtan kerülnek elő”. A gondozónő átjárta a helyeket, ahová Karol általában járt, valamint a rendőrökkel a lakásba is visszament, hogy ellenőrizzék, időközben nem ment-e haza a nyugdíjas férfi.

Tomáš másnap hazautazott Szlovákiába, barátaival és családjával pedig elkezdték átfésülni egész Pozsony-Ligetfalut. Értesítette az önkénteseket, a keresőcsapatot, valamint az önkéntes tűzoltókat. Ha egy helyet átnéztek, jelentette a rendőrségnek. A rendőrségen azt mondták neki, hogy már kérvényezték a térfigyelő kamerák felvételeinek kiadását. Tomášnak megadták a keresőszakértő telefonszámát is, őt viszont egyszer sem tudta elérni. Időközben körbehívta a kórházakat is, de sehol sem vették fel Karolt.

Vasárnap az önkéntesek újfent átfésülték Draždiak környékét. Hétfőn Tomáš a rendőrökkel egyeztetett az addig kiderített információkról. A kutatócsapat tagjai azt mondták, hogy még nem kapták meg a kamerafelvételeket, még senki sem értesítette őket. Tomáš helyben felhívta a városi rendőröket, akik azt mondták, szólnak, ha elkészítették a felvételeket. A férfi nem volt túlságosan elégedett a rendőrök hozzáállásával. Néhány órával később visszament a rendőrségre, ugyanis újabb információkat tudott meg édesapjáról, ekkor viszont már máshogy viselkedtek vele.

„Mások voltak. Azt mondták, hogy más részlegről is érkezett nyomás, és a kamerafelvételek is megvannak a közlekedési vállalattól” – mondta Tomáš. A keresőakciónak viszont még aznap szomorú vége lett. Karolt holtan találták meg Pozsony-Ligetfalun egy töltés alatt. „Az idegenkezűség lehetőségét kizárták, a halálát kihűlés okozta. A jelentés szerint november 18-án 12 óra körül halt meg. A családján, az önkénteseken és néhány jó rendőrön kívül senki sem kereste őt” – tette hozzá Tomáš, aki szerint az egész másként is alakulhatott volna, ha a rendőröknek is más a hozzáállásuk.

Michal Szeiff a Nový Čas érdeklődésére elárulta, hogy az eltűnés bejelentését követően a rendőrség országos keresést indított és megtett minden szükséges intézkedést. A lap szerint korábban már többször is érkezett panasz a Pozsony V Járási Rendőrkapitányság működésére. A szóvivő szerint a kerületi igazgató már elindította a szükséges vizsgálatot.



(Čas.sk)